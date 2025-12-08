Dieses Horrorspiel hat mich noch tagelang nach dem Zocken verfolgt - jetzt bekommt ihr es für nur 1,42 Euro im PS Store

Soma ist ein ganz besonderes Erlebnis, und das nicht, weil es tief im Meer spielt.

Gleich nach dem großen Black Friday Sale ist die nächste Welle an Angeboten in den PlayStation Store geschwappt – und "Welle" passt eigentlich auch schon wunderbar zu dem Titel, den ich euch ans Herz legen möchte.

Spiel: Soma

Angebot: 1,42 Euro statt 28,49 Euro (das sind 95% Rabatt)

1,42 Euro statt 28,49 Euro (das sind 95% Rabatt) gültig bis: 23. Dezember 2025

4:28 SOMA - Test-Video zum Horror-Adventure - Test-Video zum Horror-Adventure

Das erwartet euch in Soma

In Soma taucht ihr in ein gruseliges Setting tief unter dem Meer ein, das umso gruseliger wird, je stärker ihr über die angerissenen Themen und die Meta-Ebene nachdenkt. Aber auch allein schon die Schauplätze haben es in sich.

Ihr erkundet die größtenteils verlassene Forschungsstation Pathos-II, in der Maschinenwesen ein Eigenleben entwickelt haben und sich teilweise für Menschen halten. Euch als Eindringling gegenüber sind sie nicht unbedingt immer freundlich gesinnt.

Hauptfigur Simon, den wir aus der Egoperspektive steuern und der eigentlich ein ganz normaler Typ ist, weiß auch eigentlich gar nicht, warum er überhaupt dort gelandet ist. Das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er einen Arzt aufgesucht hat, der ihn einer experimentellen neurologischen Untersuchung unterziehen wollte.

Seit einem Autounfall leidet Simon nämlich unter chronischen gesundheitlichen Problemen wie starken Kopfschmerzen. Folglich hat er keine Ahnung, wie ihm geschieht, während er versucht, sich einen Weg durch die feindliche und düstere Umgebung zu bahnen.

Es gelingt ihm dabei, Funkkontakt zu einer Überlebenden namens Catherine Chun, herzustellen, die fortan versucht, ihn durch das Chaos zu lotsen. Viel mehr will ich euch zur Handlung gar nicht verraten, da gerade die Twists und Begegnungen mit ungewohnten und teilweise grotesken Lebensformen die Story so denkwürdig machen.

Die Frage, was eigentlich menschlich und was lebenswert ist, beschäftigt euch in Soma durchweg sowohl im Großen als, auch wenn ihr die ein oder andere knifflige Entscheidung treffen müsst.

Diese sind allerdings eher selten. Im Großen und Ganzen erkundet ihr im Spiel, löst relativ simple Rätsel und lasst euch nicht von den "Monstern" erwischen. Wehren könnt ihr euch in Soma nämlich nicht. Dafür könnt ihr so ziemlich alles aufheben, herumwerfen und für noch mehr Durcheinander sorgen, wie schon in der Amnesia-Reihe, die ebenfalls von Entwickler Frictional Games kommt.

Für wen ist Soma was und für wen nicht?

Durchspielen lässt sich Soma in 10 Stunden, aber das Spiel ist vor allem was für euch, wenn ihr Bock auf eine Handlung habt, die euch länger zu denken gibt. Mich jedenfalls hat der Titel noch tagelang beschäftigt, und gerade wegen der Fragen, die er stellt, fand ich ihn wesentlich gruseliger als manch anderes Horrorspiel.

Habt ihr aber keine Lust auf SciFi-Horror oder wollt lieber ballern, als zu fliehen und euch zu verstecken, dann werdet ihr mit Soma womöglich nicht glücklich. Zudem sollte die Tiefsee für euch kein absolutes No-Go darstellen. Zwar seid ihr meist auf den unterschiedlichen Stationen unterwegs, aber die ein oder andere Begegnung mit Unterwasser-Kreaturen hält das Spiel eben doch bereit.

Habt ihr Soma schon gespielt oder werdet ihr bei diesem Schnäppchenpreis jetzt vielleicht zugreifen?