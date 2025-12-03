75% Rabatt: Diesen Action-Hit halte ich für total unterschätzt und aktuell könnt ihr ihn im PS Store für schlappe 4,99€ bekommen

Dieses Action-Spiel von 2015 wird oft unterschätzt, aber ich hatte riesigen Spaß damit. Jetzt gibt's den Titel zum Schnäppchenpreis von nur 4,99 Euro!

Kevin Itzinger
03.12.2025 | 19:33 Uhr

Inzwischen ist dieser Action-Titel etwas in Vergessenheit geraten, aber ich kann ihn noch immer empfehlen. Inzwischen ist dieser Action-Titel etwas in Vergessenheit geraten, aber ich kann ihn noch immer empfehlen.

Kein außergewöhnlich hoher Metascore, keine Awards und auch generell wurde nicht viel über das Mad Max-Videospiel von 2015 gesprochen. Das finde ich super schade, denn abseits von ein paar kleinen Macken hatte ich eine super Zeit mit dem Action-Trip durch das Ödland. Zum aktuellen Schnäppchenpreis könnt ihr eigentlich kaum etwas falsch machen, wenn ihr mal wieder Lust auf etwas Kurzweiliges habt.

  • Spiel: Mad Max
  • Angebotspreis: 4,99 Euro statt 19,99 Euro (75% Rabatt)
  • Gültig bis: 23. Dezember 2025

Mit dem Auto durch die Wüste

Als Mad Max: Fury Road 2015 in die Kinos kam, hat mich der spektakuläre Actionstreifen komplett aus den Socken gehauen. Ganz so euphorisch war ich beim im selben Jahr erschienenen Videospiel zwar nicht, aber dennoch halte ich es für viel unterhaltsamer, als es sein Ruf vermuten lässt.

Video starten 1:20 Mad Max - Launch-Trailer zum Endzeit-Spektakel

In der von den Filmen losgelösten Geschichte wird mir anfangs die Karre – der innig geliebte V8 Interceptor – geklaut und in alle Einzelteile zerlegt. Daraufhin mache ich mich gemeinsam mit dem Mechaniker Chumbucket daran, mein geliebtes Gefährt Stück für Stück zurückzuerobern. Letzte Station: Natürlich Gastown, wo das Herz des Autos – sein Motor – auf mich wartet.

Unterwegs treffe ich in der offenen Spielwelt auf haufenweise Warboys, die ich entweder in Auto-Gefechten oder im Nahkampf bekämpfe. Im Auto nutze ich etwa dessen Rammkraft, oder eine Harpune, mit der ich ganze Verteidigungstürme umreißen kann. Zu Fuß kämpfe ich hingegen in einem Free-Flow-Kampfsystem à la Batman oder Mordors Schatten.

Belohnt werde ich mit Auto- oder Schrottteilen, mit denen ich meine Karre verbessere und so mein Power-Level steigere. Bin ich stark genug, geht es in den nächsten Abschnitt. Damit gewinnt das Spiel zwar sicherlich keinen Innovationspreis in Bezug auf Progression und Gameplay-Loop, aber als unterhaltsame und kurzweilige Action-Sause macht mir das auch heute noch eine Menge Spaß.

Mittlerweile ist Mad Max natürlich auch technisch etwas angestaubt, aber wenn euch das nicht stört und ihr einfach mal Lust auf 10 Stunden Action im Ödland habt, könnt ihr beim aktuellen Angebotspreis wie bereits erwähnt nicht viel falsch machen.

Habt ihr Mad Max bereits gespielt und was ist eure Meinung zum Spiel? Habt ihr ebenfalls Spiele, die von vielen weniger gut bewertet werden, euch aber sehr gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Mad Max

Mad Max

Genre: Action

Release: 01.09.2015 (PC, PS4, Xbox One), Entwicklung eingestellt (PS3, Xbox 360)

