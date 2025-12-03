Ich habe über 200 Stunden in dieses Rollenspiel gesteckt und für mich ist es der einzige Titel, der es aktuell mit Baldur's Gate 3 aufnehmen kann – gerade bekommt ihr es im PS Store mit 70% Rabatt zum absoluten Schnäppchenpreis

Ihr steht auf richtig gute Rollenspiele? Dann solltet ihr euch dieses Angebot unbedingt anschauen!

Für viele Leute ist Baldur's Gate 3 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, mindestens aber der letzten Jahre. Auch ich habe unzählige Stunden in das Rollenspiel-Meisterwerk gesteckt und andere Games aus dem Genre haben es seitdem sehr schwer bei mir.

Eine hervorragende Alternative gibt es aber dennoch und die bekommt ihr gerade richtig günstig. Warum ich so begeistert von Pathfinder: Wrath of the Righteous bin und warum sich das Spiel besonders für Fans des Larian-Rollenspiels anbietet, will ich euch gerne verraten.

Spiel: Pathfinder: Wrath of the Righteous

Preis im Angebot: 5,99 Euro (Standard) oder 14,99 Euro (GOTY-Edition)

5,99 Euro (Standard) oder 14,99 Euro (GOTY-Edition) Gültig bis: 23. Dezember 2025

13:08 100 Stunden Rollenspiel-Epos: Pathfinder 2 ist noch besser geworden!

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein absoluter Rollenspiel-Hit

Falls ihr Pathfinder noch nicht kennt: Im Spiel erwartet euch ein klassisches Oldschool-Party-Rollenspiel, im Geiste von Baldur's Gate oder Icewind Dale, in dem ihr mit einer Party von bis zu 6 Charakteren eine isometrische Welt erkundet und dabei eine epische Geschichte erlebt.

Das gesamte Spielsystem und die Auswahl der Klassen, Zauber und Fertigkeiten beruhen auf dem Pathfinder-Regelwerk, das seinerseits ein Ableger von Dungeons & Dragons ist. Fans von Baldur's Gate 3 werden also schon bei der Charaktererstellung viele vertraute Klassen und Begriffe wiedererkennen.

Aber schon hier wird klar, dass Wrath of the Righteous noch eine ordentliche Schippe oben drauflegt. Es gibt dutzende Klassen und Unterklassen und wer sich hier richtig vertiefen möchte, kann alleine unzählige Stunden in die Charakterentwicklung stecken.

Aber auch in puncto Story und Companions hat mich das Spiel absolut begeistert. Das Writing ist super und viele Gefährtinnen und Gefährten sind mir während des Abenteuers und in den vielen Dialogen sehr ans Herz gewachsen. Ein weiterer Höhepunkt sind die Kämpfe, bei denen wir uns sogar entscheiden können, ob wir sie in Echtzeit oder rundenbasiert absolvieren wollen.

Generell gibt uns das Spiel extrem viel Spielraum, wir können uns das Abenteuer in unzähligen Einstellungen haargenau anpassen und sogar Kleinigkeiten, wie den kritischen Schaden von Feinden, einstellen.

Für mich ist Wrath of the Righteous damit das aktuell einzige Rollenspiel, das sehr nah an die Erfahrung von BG3 herankommt. Abseits der grafischen Inszenierung – da kann Pathfinder nicht mit dem Larian-Meilenstein mithalten – wartet hier ein riesengroßer Spaß auf euch.

Alleine im Hauptspiel habe ich weit über 100 Stunden verbracht und dabei jede Sekunde genossen. Durch die mittlerweile zahlreichen – und hervorragenden – DLCs könnt ihr aber noch viel mehr Zeit in der Welt von Pathfinder verbringen. Wenn ihr danach noch weiter Bock habt, könnt ihr zudem noch in den ebenfalls guten Vorgänger Kingmaker hineinschauen.

Wenn ihr stattdessen auf der Xbox unterwegs seid – auch da gibt es aktuell ein Angebot zum Spiel, allerdings ist nur die GOTY-Edition mit allen DLCs im Sale. Mit 14,99 Euro ist das aber ein sehr guter Deal.

Habt ihr Pathfinder: Wrath of the Righteous bereits gespielt und habt ihr es ebenfalls so genossen wie ich? Welche Alternativen zu Baldur's Gate 3 würde ihr noch empfehlen? Schreibt es gerne in die Kommentare!