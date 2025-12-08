The Witcher-Serie: Ciri-Darstellerin hat eine Fan-Kritik zu Staffel 4 vollkommen überrascht - und sie hätte sich fast einen Reddit-Account gemacht, um mitzudiskutieren

Freya Allan verkörpert in The Witcher auf Netflix Ciri, die Ziehtochter des titelgebenden Hexers Geralt.

Staffel 4 der The Witcher-Verfilmung von Netflix ging erstmals mit einem neuen Schauspieler in der Hauptrolle an den Start. Dass das Reaktionen auslöst, war abzusehen. Mit anderen Stimmen und Stimmungen aus Richtung der Fans hatte die Ciri-Darstellerin Freya Allan aber so gar nicht gerechnet.

The Witcher auf Netflix: Diese Reaktionen auf Staffel 4 haben Freya Allan überrascht

In einem ausführlichen und sehr lesenswerten Interview mit NME plaudert die Schauspielerin ordentlich aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. Unter anderem geht es darum, wie sie mit Kritik an der Serie und den Reaktionen auf Staffel 4 umgegangen ist. Um die Wucht etwas abzufedern, hat der Star zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sogar das Land verlassen.

Aber mit etwas Abstand habe sich Freya Allan dann doch angesehen, was die Leute im Netz so zur neuesten The Witcher-Staffel schreiben – und war überrascht. Und zwar so sehr, dass sie laut eigener Aussage sogar mehrfach darüber nachgedacht habe, sich einen geheimen Reddit-Account zu erstellen und anonym mitzudiskutieren.

Dann hätte sie gern Folgendes angemerkt:

"Die Sache, die mich an Season 4 am meisten überrascht hat, ist, wie viele Leute Dinge kritisiert haben, die direkt aus den Büchern stammen."

Aber auch wer auf The Witcher reagiert, hat die Schauspielerin überrascht. Sie hätte nämlich zum Beispiel nicht erwartet, dass sich auch junge Mädchen an sie richten, insbesondere nach dem Release der vierten Season.

"Ich hätte nie erwartet, dass es junge Mädchen schauen. Es erreicht eine breitere Masse an Menschen, als ich es mir zunächst vorgestellt hatte."

Das könnte der Schauspielerin zufolge daran liegen, dass es in der The Witcher-Welt so viele "starke, komplexe weibliche Charaktere" gibt.

"Ciri ist vielleicht jemand mit Superkräften und kennt sich mit einem Schwert aus, aber sie ist auch jemand, der Verlust, Trauma und ein gebrochenes Herz erlebt hat."

Staffel 5 stellt das große Finale der Netflix-Verfilmung von The Witcher dar und wurde auch schon abgedreht. Das heißt, dass wir wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr in den Genuss des Abschlusses der Geschichte kommen und uns fürs Erste von Charakteren wie Yennefer, Geralt und Ciri verabschieden müssen.

Aber zum Glück arbeitet Entwicklerstudio CD Projekt RED ja auch noch am heiß erwarteten The Witcher 4-Spiel, das womöglich dann irgendwann 2027 oder 2028 erscheint.

