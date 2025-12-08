LEGO-Sammler hat unfassbares Glück: Supermarkt verkauft ihm neues Blumen-Set, das eigentlich erst im Januar 2026 erscheint

Walmart verkauft LEGO-Blumen viel zu früh (Bild: reddit.com/user/ERBarfuss/)

Falls ihr auch schon ganz scharf auf ein neues LEGO-Blumenset seid, das im Januar 2026 erscheint, dann könnt ihr es vielleicht jetzt schon im Supermarkt ergattern. Es kommt in Ausnahmefällen und einzelnen Märkten wohl immer mal wieder (und nicht nur bei Videospielen) vor, dass die sogenannten Straßen-Daten nicht eingehalten werden. So auch in diesem Fall.

LEGO-Fan bekommt neues Blumen-Set, das eigentlich noch gar nicht erhältlich ist

Wenn heiß erwartete Dinge wie Elektronikgeräte, neue Bücher, Spiele oder eben auch LEGO-Sets erscheinen, müssen sie natürlich rechtzeitig in den Läden ankommen. Das heißt, dass die begehrten Teile dann oft schon einige Tage oder Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung in den Lagern schlummern. Manchmal werden sie dann auch schon verkauft.

Erlaubt ist es wohl eigentlich nicht, ein Spiel oder LEGO-Set vor dem eigentlichen Veröffentlichungs-Termin im Handel anzubieten. Aber offenbar verfahren sowohl die Hersteller als auch die Händler nach dem altbewährten Prinzip "wo kein Kläger, da kein Richter". Es scheint niemanden groß zu jucken, keiner geht dagegen vor.

Den Fans können die Händler und Supermarkt-Ketten beziehungsweise deren Angestellte einen riesigen Gefallen mit solchen Aktionen machen. Wie in diesem Fall hier, in dem ein Reddit-User namens ERBarfuss in die glückliche Lage versetzt wurde, eine LEGO-Lilie schon mehrere Wochen vor dem eigentlichen Release-Datum kaufen zu können.

Er kommentiert das auf Reddit mit den Worten "Mein örtlicher WalMart könnte es vermasselt haben..." und präsentiert seinen Schatz auf diesem Bild:

Dazu gibt es noch den Hinweis, dass die vier neuen Botanik-Sets laut der offiziellen LEGO-Seite eigentlich erst am 1. Januar 2026 in den Handel gehen sollen. Nichtsdestotrotz konnte er dieses hier bereits im WalMart kaufen. Er fragt, ob es wohl daran liegen könnte, dass ein Angestellter es einfach früher ins Regal gestellt hat.

Die überwiegende Antwort lautet ganz klar "Ja". Offenbar passiert genau das immer wieder und WalMart ist laut mehreren Menschen in den Kommentaren sogar geradezu berühmt-berüchtigt dafür – zumindest in den USA.

LEGO selbst scheint sich daran auch nicht im Geringsten zu stören oder jedenfalls nicht dagegen vorzugehen. Es hängt wohl immer davon ab, wer da arbeitet, aber im Grunde genommen ist es immer eine Win-Win-Situation.

Wie steht ihr dazu, dass manche Läden sich nicht an offizielle Verkaufs-Daten halten?