Glückspilz durchsucht Dachboden seiner Eltern - findet dort 4 originalverpackte Hot Wheels und eines ist schon 160 Euro wert

Auf dem Dachboden der Eltern verbarg sich jahrelang ein echter Schatz für Autofans (Bild via Reddit/u/sleezy_1312).

Alte Spielzeuge können heute einiges wert sein. Dazu zählen nicht nur Pokémon-Karten und LEGO-Sets oder -Minifiguren, sondern auch Hot Wheels, die beliebten Spielzeugautos von Mattel. Ein Reddit-User beweist nun, dass es sich lohnen kann, mal nachzuschauen, ob ihr selbst noch alte Hot Wheels-Autos zu Hause habt.

Ein Blick auf den Dachboden/in den Keller des Elternhauses lohnt sich

Redditor "sleezy_1312" staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als er Anfang des Jahres gleich vier originalverpackte Hot Wheels aus der World Rally Championship Serie aus dem Jahr 2005 im eigenen Elternhaus auf dem Dachboden entdeckte.

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Autoplay

Diese Hot Wheels hat der Glückspilz gefunden:

Subaru World Rally Team

Team Peugeot Total

BP Ford World Rally Team

Team Mitsubishi Motors

Der Autosammler erinnerte sich zwar noch daran, die Spielzeug-Flitzer als Kind gekauft zu haben, hatte sie in der Zwischenzeit aber komplett vergessen. Tatsächlich fand "sleezy_1312" sogar eine ganze Box mit 200 Hot Wheels bei seinen Eltern.

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Lediglich die vier oben genannten seien noch originalverpackt gewesen – und für die bekommt der Finder letztendlich auch das meiste Geld. Der "Subaru World Rally Team" ist von den vieren heute am meisten Wert. Via eBay wurde eine originalverpackte Version des Spielzeug-Racers im Februar beispielsweise für über 160 Euro verkauft.

Aber Butter bei die Fische: Wie viel hat der Hot Wheels-Finder letztendlich für seine Kindheitsschätze bekommen? Ein Blick auf eBay verrät uns, dass der Finder seine vier originalverpackten Flitzer schon im März dieses Jahres auf einen Schlag verkaufen konnte. Insgesamt 142 Euro hat er für das Quartett bekommen.

In der Artikelbeschreibung schreibt der Verkäufer, dass die Verpackungen einige Knicke haben, vermutlich hätte er die Autos im makellosen Zustand für etwas mehr loswerden können. Dennoch nicht schlecht natürlich. Ein Fall, der zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, nachzuschauen, ob ähnliche Schätze im eigenen Elternhaus schlummern.

Habt ihr noch alte Hot Wheels zu Hause?