Schön ausstellen? Nicht nötig! Dieser Hot Wheels-Fan sammelt nur ein Modell und packt seine komplette Sammlung einfach in ein großes Glas

Das Glas voller Autos macht als Ausstellungsstück allerdings auch einiges her.

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Jonas Herrmann
23.05.2026 | 17:29 Uhr

So sieht also ein ganzes Glas voller Nissan Skylines aus. (Bild: Puzzleheaded_Yak5359 auf Reddit) So sieht also ein ganzes Glas voller Nissan Skylines aus. (Bild: Puzzleheaded_Yak5359 auf Reddit)

Bei so ziemlich jeder Sammlung stellt sich ab einer gewissen Größe die Frage, wie man die einzelnen Stücke richtig in Szene setzen kann. Ein Hot Wheels-Fan hat sich für eine pragmatische Lösung entschieden und seine Autos allesamt in ein Glas gequetscht.

Ein Glas voller JDM-Ikonen

Wer Actionfiguren, LEGO-Modelle, Hot Wheels oder Ähnliches sammelt, dürfte das Problem des fehlenden Platzes schon kennen. Irgendwann sind die Regale einfach alle voll und die einzelnen Teile kommen gar nicht mehr richtig zur Geltung.

Video starten 1:01 Hot Wheels Unleashed 2: Trailer stellt den AcceleRacers-DLC mit neuen Autos aus der Serie vor

Der Reddit-User "Puzzleheaded_Yak5359" hat aus dieser Not gewissermaßen eine Tugend gemacht und seine ganze Sammlung einfach in ein großes Ausstellungsstück verwandelt.

In einem Post zeigt er ein ziemlich großes Einmachglas, in dem sich bis oben hin gestapelt Hot Wheels-Autos befinden. Dabei beschränkt er sich allerdings komplett auf Modelle der verschiedenen Versionen des legendären Nissan Skyline beziehungsweise des Nachfolgemodells GT-R.

Das "Skyline Jar" könnt ihr euch hier direkt im Post ansehen:

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Wie er in den Kommentaren schreibt, macht er sich wegen Kratzern oder ähnlichen Schäden keine Sorgen. Er sammelt einfach gerne Nissan Skylines. Die besten Modelle kommen dabei nach außen. In der Mitte befinden sich vor allem doppelte Autos, die "alles zusammenhalten", wie er schreibt.

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In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die coole Idee, die allerdings nicht komplett neu ist. Die Inspiration dazu hat ein älterer Post von "OneLameShark" geliefert. Der hat nämlich eine riesige Batmobil-Sammlung, die er ebenfalls in große Gläser gepackt hat:

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In beiden Fällen handelt es sich um eine ganz bestimmte Art von Hingabe, die aber auch Respekt bekommt. Viele User feiern den Look der großen Gläser, die viele an die eigene Kindheit erinnern, auch wenn die einzelnen Autos kaum noch zu erkennen sind.

Was haltet ihr davon? Findet ihr die Idee mit den Gläsern cool oder stellt ihr eure Autos lieber einzeln aus?

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