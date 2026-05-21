Deutscher LEGO-Fan bestellt nur einige lose Teile von der Webseite, findet im Paket dann Tüte mit hunderten weiteren Steinen als Geschenk

Diese ganze Tüte voller LEGO-Steine war als Geschenk bei der Lieferung dabei. (Bild: Reddit/user/y0urselfish)

LEGO kann schnell ein kostspieliges Hobby werden, wie viele Fans wissen. Das gilt ganz besonders, wenn man gerne Eigenkreationen baut und dafür einzelne Steine bestellen muss. Umso erfreulicher dann, wenn die Lieferung mehr Steine enthält, als man als eigentlich gekauft hat.

Bei dieser Bestellung gab's hunderte LEGO-Steine für lau

So ist es anscheinend kürzlich dem deutschen LEGO-Fan und Redditor y0urselfish ergangen. Die Person hatte eigentlich via Pick a Brick – einem LEGO-Service, bei dem man einzelne Steine nach Bedarf kaufen kann – nur eine kleine Bestellung aufgegeben.

1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

Autoplay

Statt aber nur einige graue Steine und Barding-Teile (aka Rossharnische) zu bekommen, enthielt seine Lieferung eine zusätzliche Tüte mit hunderten Teilen, die er überhaupt nicht bestellt hatte. Die Tüte ist dabei bunt gemischt: von diversen bedruckten Steinen bis hin zu Einzelteilen von Minifiguren ist alles dabei.

Der User braucht auch keine Angst zu haben, dass es sich hier um ein Versehen handelt oder er die Extralieferung zurückschicken muss. Sie ist nämlich mit einem Aufkleber als "Gratisgeschenk" deklariert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

y0urselfish konnte sein Glück natürlich kaum fassen. Zwar hat er als jemand, der am liebsten Burgen baut, nur für einen Teil der Steine eine Verwendung, die restlichen Steine gehen dann an seine Kinder. Er hat auch eine mögliche Erklärung für das Überraschungsgeschenk:

"Jemand meinte auf Discord, dass das mit Bestellungen gemacht wird, die abgebrochen wurden."

Das würde zumindest Sinn ergeben. Immerhin werden die Bestellungen von Pick a Brick individuell zusammengestellt und die verpackten Teile später zurückzusortieren, dürfte den Aufwand kaum wert sein.

Ob dem tatsächlich so ist, dürfte dem Redditor letztlich auch egal sein können, er kann sich schließlich bereits über seine Gratis-Steine freuen. In den Kommentaren gratulieren ihm viele, fragen sich aber auch, ob rein zufällig ausgesucht wird, wer so ein Geschenk bekommt.

Tatsächlich scheint es so, als habe er schlicht eine ordentliche Portion Glück gehabt. Denn laut eigener Aussage hat y0urselfish erst zum dritten Mal bei Pick a Brick bestellt.

Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit Pick a Brick oder dem Kundenservice von LEGO gemacht?