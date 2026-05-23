Modder bringt den einen Skyrim-Port, den es noch nicht gab – spielt das Rollenspiel einfach auf dem PipBoy direkt in Fallout 4

Seit dem ursprünglichen Release von The Elder Scrolls 5: Skyrim im Jahr 2011 hat Bethesda das Rollenspiel-Meisterwerk auf so ziemlich jede Plattform gebracht. Ein Modder hat allerdings noch eine gefunden, auf der Skyrim nicht läuft, und den passenden Port gebastelt.
Skyrim direkt in Fallout 4
Die Welt von Fallout kann mit all ihren Todeskrallen und Atombomben ziemlich stressig werden. Es ist also nur nachvollziehbar, wenn sich die ehemaligen Vault-Bewohner*innen zwischendrin mit ein paar Videospielen von der harschen Realität des Ödlands ablenken wollen.
Dank der Mod "Skyrim PipBoy Edition" von "RPGKing117" geht das jetzt noch viel besser. Die ermöglicht es nämlich, Skyrim direkt auf dem PipBoy oder verschiedenen Terminals in Fallout 4 zu spielen. Wie das aussieht, zeigt der Modder in einem YouTube-Video:
Link zum YouTube-Inhalt
Der Look des Spiels ist speziell so angepasst, dass er zu den flimmernden Bildschirmen von Fallout passt. Nur die Musik mag nicht ganz dazu passen, aber das ist wohl zu verschmerzen.
Um die Mod nutzen zu können, muss man Fallout 4, den Fallout 4 Script Extender sowie die Legendary Edition von Skyrim und den Skyrim Script Extender besitzen. Eine genaue Anleitung gibt es auf Nexus Mods.
Dort wird auch erklärt, wie die Mod eigentlich funktioniert. Demnach wird Skyrim in einem versteckten Fenster abgespielt und auf 1024×1024 runterskaliert. Dann wird es in Echtzeit auf das Display des PipBoy gestreamt.
Theoretisch kann so das komplette Spiel direkt in Fallout 4 gespielt werden. Die Tasten-Inputs werden ebenfalls komplett übertragen, obwohl eigentlich Fallout 4 abgespielt wird.
Wer auf seinen Reisen durchs Ödland lieber ein anderes Rollenspiel spielen will, wird bei "RPGKing117" ebenfalls fündig. Er hat nämlich auch noch eine Mod gebaut, mit der Morrowind auf dem PipBoy gespielt werden kann. Einen passenden Dwemer-Skin für den PipBoy bietet er auch noch an.
Was haltet ihr von der Mod? Könntet ihr euch vorstellen, Skyrim komplett in Fallout 4 durchzuspielen?
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