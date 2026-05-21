Hot Wheels-Fan kauft gebrauchtes Auto, das komplett mit Klebeband zugepflastert ist - er kann froh sein, dass das gemacht wurde

Die komische Verpackung hat tatsächlich einen tieferen Sinn. (Bild: I3eastMP auf Reddit)

Viele Sammlerstücke wie Hot Wheels oder Actionfiguren verlieren einen Großteil ihres Werts, wenn sie aus der Verpackung genommen werden. Im Fall der Spielzeugautos gibt es deshalb eine kuriose Vorsichtsmaßnahme.

Tape soll Schäden verhindern

Der Reddit-User "I3eastMP" muss ziemlich verwirrt gewesen sein, als er ein über Vinted gebraucht gekauftes Hot Wheels-Autos ausgepackt hat. Das Fahrzeug war nämlich komplett mit Klebeband umhüllt, sodass das Auto selbst gar nicht zu sehen war.

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In seiner Verwirrung wendet er sich an die Reddit-Community, weil er sowas zuvor noch nicht gesehen hat. Er ist natürlich unsicher, ob ihn da jemand über's Ohr hauen will oder worauf das sonst ein Hinweis sein könnte.

Den Post mit dem Bild findet ihr hier:

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In den Kommentaren stellt sich schnell heraus, dass das Tapeband aus gutem Grund so befestigt wurde und das durchaus nicht selten vorkommt, denn die kleinen Autos sind in der Plastikverpackung nicht gesichert. Beim Versand können sie daher durchgeschüttelt werden und so die Verpackung beschädigen.

Ein User erklärt etwa:

"Das passiert häufiger, wenn es sehr kalt ist, wie zum Beispiel im Winter im Norden der USA. Jeden Winter sehen wir ganze Kartons mit Modellen, bei denen die Autos die Blisterverpackungen durchbrochen haben. Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen und dann jemand den Karton fallen lässt oder herumwirft, lösen sich fast alle Wagen aus ihrer Verpackung. Alle Sammler von Kartonmodellen spüren dann wahrscheinlich eine Störung in der Macht. Jedenfalls klebe ich die Blisterverpackung im Winter immer mit Klebeband zu, wenn ich etwas verkaufe."

Da es sich dabei um Malertape handelt, das sich einfach ablösen lässt, gibt es normalerweise auch keine Spuren von dieser Sicherheitsvorkehrung. Ein User merkt allerdings an, dass auch solches Tape die Verpackung beschädigen kann, wenn man es etwa für mehrere Jahre kleben lässt.

Sammelt ihr selbst Hot Wheels und wusstet ihr schon von dem Trick mit dem Klebeband?