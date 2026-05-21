"Sowohl wertvoll als auch niedlich" – Mutter versteht nicht, warum ihre Tochter wegen einer Pokémon-Karte so ausrastet, aber die Community klärt sie auf

Die Karte ist einfach sehr süß. (Bild: MotherStatement1109 auf Reddit)

Wer sich mit Pokémon-Karten nicht auskennt, tut sich natürlich schwer, zu unterscheiden, ob eine Karte nun wertvoll ist oder nicht. In diesem Fall dürfte ein Blick auf die Karte allerdings schon ausreichen.

Tochter ist überglücklich – bei dieser Karte keine Überraschung

Die Reddit-Nutzerin "MotherStatement1109" kennt sich mit Pokémon-Karten offensichtlich nicht aus, öffnet aber gerne und oft Packs mit ihrer Tochter. Die ist beim Anblick einer bestimmten Karte völlig ausgerastet, sehr zum Unverständnis der Mutter.

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Auf Reddit fragt sie deshalb die Community, warum ihre Tochter sich so aufregt. Sie hätten schon viele Karten zusammen ausgepackt, eine solche Reaktion hätte es aber noch nie gegeben.

Angesichts der Karte ist die Reaktion aber durchaus verständlich. Es handelt sich dabei um "Lillys Piepi ex" aus dem Set „Pokémon Reisegefährten“. Allerdings um die englische Version der Karte. Die gehört zu den am meisten nachgefragten Karten aus dem Set und sieht obendrein einfach supersüß aus.

Den Post mit dem Bild der Karte findet ihr hier:

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Die beliebteste Antwort in den Kommentaren ist daher auch ziemlich simpel:

"Diese Karte ist sowohl wertvoll als auch niedlich"

Dem stimmen offenbar viele andere User zu. Einige geben an, dass die Karte durch ihr schönes Artwork zu ihren absoluten Lieblingskarten gehört. Lilly sei zudem eine der beliebtesten Trainerinnen aus den Spielen überhaupt.

Wie wertvoll ist die Karte? Auf eBay wurden hervorragende Exemplare dieser Karte zuletzt für etwa 100 bis 150 Euro verkauft. Es ist also nicht die wertvollste Karte aller Zeiten, einen gewissen Wert hat sie aber trotzdem.

Der Tochter dürfte das allerdings vermutlich egal sein. So wie es klingt, steht da ganz klar die Freude über die schöne Karte im Vordergrund. Damit die auch lange überlebt, bekommt die Nutzerin zudem noch ein paar Tipps aus der Community obendrauf. So solle sie den Ringordner lieber gegen eine Option ohne Ringe austauschen, da diese die Karten beschädigen könnten.

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