Neue Sims-Alternative Paralives erscheint bald: Was ihr vom Early Access erwarten könnt – und was nicht

Die Devs von Paralives machen noch einmal deutlich, womit ihr am 25. Mai rechnen könnt.

Der bevorstehende Early-Access-Release von Paralives am 25. Mai lässt viele Fans von Lebenssimulationen vorfreudig aufhorchen. Das Projekt könnte nämlich durchaus eine ernstzunehmende Alternative für den großen Platzhirsch Die Sims 4 werden. Allerdings solltet ihr mit der richtigen Erwartungshaltung loslegen, bekräftigen die Devs.

Paralives ist noch lange nicht fertig

Auf neuen Lebenssimulationen im Stil von Die Sims lastet eine schwere Bürde. Abseits von Die Sims 4 gibt es nämlich nur wenig Konkurrenz und die Spiele, die es versuchen, straucheln häufig.

8:42 Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation

Autoplay

Erst 2024 wurde etwa Life By You von Paradox Interactive komplett eingestellt und die koreanische Lifesim Inzoi, auf der 2025 große Hoffnungen lagen, hat sich trotz vieler Updates bisher nicht wirklich aus dem Stimmungstief nach einem enttäuschenden Early Access-Launch herausarbeiten können.

Damit Paralives nicht das gleiche Schicksal ereilt, haben Director Alex Massé und sein Team schon früh versucht, offen und ehrlich über Schwächen ihres Projektes zu reden.

Vor allem der holprige Start von Inzoi hat letztes Jahr wunderbar demonstriert, was droht, wenn eine begeisterte Community voller Vorfreude auf einen vermeintlichen "Sims-Killer" hofft, während das Spiel noch mehrere Jahre Entwicklungsarbeit vor sich hat.

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Was ihr bekommt und was nicht

Paralives soll nach der Early-Access-Veröffentlichung am 25. Mai 2026 mindestens zwei weitere Jahre verbessert werden, bis es in der 1.0 Version offiziell erscheint.

Deswegen nutzt das Team kurz vor dem EA-Start noch einmal die Gunst der Stunde, um darauf aufmerksam zu machen, was genau euch erwartet. Falls ihr euch direkt für einen Kauf entscheidet, solltet ihr etwa noch nicht mit “hunderten Stunden” Gameplay rechnen.

Das ist schon drin:

ihr könnt eigene Charaktere im Editor erstellen

ihr könnt Häuser im Baumodus erschaffen

kümmert euch um Bedürfnisse, Wünsche und Karrieren eurer Paras

Freundschaften schließen, Liebe finden, gemein sein

eine Stadt zum Erkunden mit Shops und Sammelitems

Mod-Support über Steam-Workshop

alle Updates und Erweiterungen sollen kostenlos werden

Das ist noch nicht drin:

dem Charaktereditor fehlen noch viele Frisuren, Klamotten, usw.

dem Bau-Editor fehlen noch viele Möbel und Features wie Pools, Keller oder flexible Tools für Treppen und Dächer

viele Features sind oberflächlich vorhanden, aber nicht vollständig ausgebaut

ihr könnt noch keine sozialen Events wie Partys organisieren

ihr könnt andere Paras nicht anrufen

keine nachvollziehbaren Reaktionen auf Ereignisse wie Geburten, Hochzeiten oder Todesfälle

die Stadt hat noch nicht viele Aktivitäten zu bieten

rechnet auf jeden Fall mit Bugs und technischen Problemen

Autos und Haustiere fehlen

Für einen Eindruck dessen, was euch erwartet, könnt ihr auch einen Blick auf dieses 45-minütige Gameplay-Video werfen, das offiziell vom Entwicklerteam veröffentlicht wurde:

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Die Lifesim muss noch lange köcheln

Ihr seht also schon: Aller Voraussicht nach werdet ihr zum Early Access-Start kein Spiel bekommen, das es mit Die Sims 4 aufnehmen kann.

Ob es die Devs schaffen, daran im Laufe der nächsten zwei Jahre etwas zu ändern, wird sich zeigen. Auf jeden Fall mag ich diese Form der Kommunikation sehr und habe mich bereits im letzten Jahr darüber gefreut, vor allem im Vergleich zum (zu) selbstbewussten Marketing von Inzoi:

Es kann natürlich trotzdem passieren, dass Paralives nächste Woche und darüber hinaus nicht überzeugen kann. Vor allem auch deshalb, weil ihr das Spiel natürlich nicht geschenkt bekommt.

Im Early Access kostet euch Paralives stolze 40 Euro. Für ein Spiel, das noch nicht fertig ist, ist das eine ganze Stange Geld. Zum vollen Release in voraussichtlich zwei Jahren soll der Preis zudem steigen.

Immerhin ist geplant, dass alle zukünftigen Updates und DLCs kostenlos sein werden und ihr so langfristig vermutlich nicht mehr als den Kaufpreis ausgeben werdet. Trotzdem bekommt ihr für das Geld eben erstmal ein unvollständiges Produkt, dessen Zukunft ungewiss ist. Seid euch also dessen bewusst, falls ihr zuschlagen möchtet.

Was denkt ihr: Schaut ihr bei Paralives direkt zum Early Access-Start rein oder wartet ihr lieber ab, wie sich die Lebenssimulation im Laufe der Zeit entwickelt?