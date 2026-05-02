Los Wochos und Co.: Der Grimace-Burger bei McDonald's zeigt mir mal wieder, wie sehr ich die Aktionswochen vermisse

McDonald's-Aktionen wie die aktuelle mit dem Purple BBQ gibt es für Tobis Geschmack zu selten. (© McDonald's)

Ja, ich bekenne mich schuldig. Hin und wieder esse ich ganz gerne mal bei McDonald's. Ich weiß natürlich, dass es gesündere Mahlzeiten gibt, das ist mir aber egal.

Mir schmecken nämlich viele Klassiker (Chicken McNuggets, Big Mac) bei der bekannten Fast Food-Kette einfach gut, und ein Besuch dort weckt bei mir zumindest immer ein wenig heimelige Kindheits- und Jugenderinnerungen. Mein größter Anreiz allerdings sind Aktions-Burger, die es nur für in begrenzten Zeiträumen gibt.

0:30 Stranger Things: Tales from '85: Teaser zur Happy Meals-Aktion bei McDonalds

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Die Freude des Entdeckens

Deswegen wird es bis zu meinem nächsten McDonald's-Abstecher auch vermutlich nicht mehr lange dauern. Denn gerade gibt es das "Purple Menü" und der Burger darin sieht ziemlich vielversprechend aus. Er hat nämlich nicht nur einen lilafarbenen Bun, sondern auch passend gefärbte Soße.

Manche mögen jetzt angeekelt das Gesicht verziehen, ich bin aber fast schon magisch angezogen, das Marketing wirkt also bei mir. Denn ich mag solche unkonventionellen Sachen – auch wenn der Purple BBQ abseits der Farbe ziemlich gewöhnliche Zutaten hat – und probiere gerne aus.

Aber genau diese Lust auf den neuen Aktions-Burger hat mir auch mal wieder gezeigt, dass McDonald's mittlerweile viel zu wenige dieser besonderen Burger in die Angebotsrotation nimmt. Und auch die von mir so geliebten Aktionswochen aus den späten 90er und frühen 2000er-Jahren gibt es nur noch alle Jubeljahre.

Tobias Veltin Tobi liebt Burger in allen Variationen und den Grundstein für diese Liebe legte McDonald's. Seit er vor ein paar Jahren einen Smashburger gegessen hat, ist er den Exemplaren mit den plattgedrückten und damit besonders röstaromenreichen Patties verfallen – und grillt sie am liebsten selbst zuhause.

Gute alte Aktionswochen-Zeit

Die meisten von euch dürften sich beispielsweise an die Los Wochos erinnern, die es hauptsächlich in den eben erwähnten späten 90ern und frühen 2000er-Jahren gab.

In diesen Aktionszeiträumen bot McDonald's unter anderem einen Burger mit Chili Con Carne, "Schüttelpommes" oder den "El Picante" – einen besonders scharfen Burger mit einer speziellen Salsa-Soße – an. Für mich waren das damals fast schon kulinarische Abenteuer.

Mal ganz davon abgesehen, dass auch die TV-Spots wie dieser hier absolut super waren:

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Oder die China-Wochen: Es gab einen Burger mit Pflaumen-Soße und als Snacks Frühlingsrollen oder frittierte Garnelen. Sicherlich bekommt man so etwas auch woanders – in den frühen 2000ern übrigens auch schon –, aber im Mecces-Universum war es eine tolle und willkommene Abwechslung.

Ganz generell habe ich das Gefühl, dass McDonald's in der Vergangenheit experimentierfreudiger war. Könnt ihr euch noch an den Nürnburger erinnern? Ein Burger mit Rostbratwürstchen, die aus der Fabrik von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß stammten? Oder die McCurrywurst, die es kurzzeitig gab?

Ich will nicht sagen, dass das alles immer super lecker war, aber die Aktionen waren für mich immer ein Grund, in regelmäßigen Abständen zu McDonald's zu gehen. Mittlerweile fehlen mir diese Anreize aber immer mehr.

Nur noch ganz vereinzelt gibt es so etwas wie "Mit Mecces um die Welt" im letzten Jahr. Andere regelmäßig wiederkehrende Formate wie Monopoly kommen leider ohne besondere oder gar neue Burger-Varianten aus, die es sich lohnt, auszuprobieren.

McDonald's hat sich verändert

Das liegt für mich auch an der Entwicklung von McDonald's selbst. Das Unternehmen hat viel dafür getan, nicht mehr als einfache Burgerbude wahrgenommen zu werden, sondern als Lifestyle-Restaurant, das durchaus auch Wert auf Natürlichkeit oder Frische legt.

Das gelbe M ist nun schon seit langer Zeit mit einer grünen statt einer roten Farbe hinterlegt. Außerdem gibt es in nahezu jedem Restaurant mittlerweile auch ein Café und Veggie-Produkte.

Keine dieser Entwicklungen verurteile ich, sondern finde sie im Gegenteil begrüßenswert und nachvollziehbar.

Dennoch ist zumindest für mich dadurch gleichzeitig auch der Event-Charakter und das durchaus auch emotionale Entdecken neuer Aktionen von vor 10 oder 20 Jahren verloren gegangen. Immerhin: der Geist von früher scheint immer mal wieder durch. Ihr entschuldigt mich jetzt, das Purple Menü wartet auf mich.

Wie geht es euch? War ein McDonald's-Besuch damals für euch anders als heute? Und vermisst ihr die Aktionswochen ebenso wie ich?

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr übrigens noch ein bisschen mehr über das Purple Menü.