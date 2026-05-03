Harry Potter-Fan baut die Große Halle aus Hogwarts in Pokopia nach und allein die vielen Kerzen schweben zulassen, muss ewig gedauert haben

Jemand hat die Große Halle aus Harry Potter in Pokémon Pokopia nachgebaut.

Die vielen Möglichkeiten der Sandbox von Pokémon Pokopia haben schon etliche beeindruckende Bauten hervorgebracht. Wenig überraschend bietet sich auch die berühmte Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wunderbar für eine Pokémon-Nachbildung an, und dieser Fan hat sich besonders viel Mühe bei der Beleuchtung gegeben.

“Du bist ein Zauberer, Ditto”

Die Große Halle von Hogwarts ist spätestens seit der Verfilmung von “Der Stein der Weisen” einer der bekanntesten Orte des magischen Universums.

Reddit-User Charlie7101991 hat sich die Aula als Vorbild genommen und sie in Pokémon Pokopia nachgebaut, inklusive der Kerzen an der Decke.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

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Direkt ins Auge springen natürlich die langen Tische, die den vier Häusern der Schule zugeteilt sind. Die sind sogar von vorn bis hinten mit allen möglichen Köstlichkeiten gedeckt, etwa mit Torten, Eisbechern und Muffins – Ron wäre stolz.

Auch die kirchenähnlichen Buntglasfenster und die vier langen Banner in unterschiedlichen Farben tragen direkt zum Flair der Halle bei, genau wie die Sitzplätze des Lehrer-Kollegiums im Hintergrund.

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Der eigentliche Star sind die Kerzen am Himmel

Besonders beeindruckend ist allerdings die Decke, wie auch die Community in den Kommentaren unter dem Post feststellt. Die ist nämlich voll mit hunderten von schwebenden Kerzen. Damit hält sich der Bastler klar an die Vorlage, aber die alle so anzubringen, ist in Pokopia gar nicht so einfach.

“Du musst ewig gebraucht haben das alles zu platzieren und wieder zu löschen an allen möglichen Stellen… du bist vielleicht wirklich ein Zauberer!”

Damit spielt User Mewiibo darauf an, dass die Kerzen in Pokopia nicht ohne weiteres in der Luft platziert werden können. Stattdessen müssen Deko-Objekte erstmal auf etwas stehen. Wenn der Untergrund entfernt wird, fallen die Items allerdings nicht herunter, sondern bleiben genau da, wo sie sind.

Zusätzlich zu den vielen Kerzen gehören also noch wesentlich mehr Blöcke, die Bastler Charlie während der Bauarbeiten platziert und dann wieder weggenommen hat – und zwar mehrere Ebenen, denn die Kerzen sind nicht alle auf derselben Höhe.

Ebenfalls beeindruckend ist, dass alle angezündet sind. Entweder musste ein armes Feuer-Pokémon hier also in mühseliger Kleinarbeit jede einzelne davon anzünden, oder der Baumeister hat mit einer Magby-Statue nachgeholfen, die ebenfalls Feuer spucken kann.

Was denkt ihr: Welchen Teil von Hogwarts oder der Harry Potter-Welt würdet ihr gerne mal in Pokopia sehen?