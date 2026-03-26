Fans von H.P. Lovecraft sollten dieses Meisterwerk auf dem Schirm haben!

Erlebt spannende Geschichten und stundenlangen Spielspaß mit Arkham Horror!

Dieses Meisterwerk hat es schon in der ersten Spielrunde auf meine Top-10-Liste der (meiner Meinung nach) besten Brettspiele überhaupt geschafft – und das, obwohl ich anfangs echt skeptisch war! Denn Arkham Horror entführt euch in eine spannende, übernatürliche Welt mit fesselnden Geschichten, unerwarteten Plot-Twists und vor allem eines: Stundenlangem Spielspaß und enormem Wiederspielwert!

Und noch eine Kleinigkeit für Fans von H.P. Lovecraft: Das Spiel ist nicht nur inspiriert von seinen Geschichten, ihr findet auf den Spielkarten auch immer wieder coole Zitate!

Worum geht es in Arkham Horror eigentlich?

Bei Arkham Horror handelt es sich um ein sogenanntes Deck-Building- und Kampagnen-Game. Denn zu Beginn wählt ihr euren ganz individuellen Ermittler und stellt euch dazu einen Satz Karten zusammen. Diese Karten sind ein Mix aus Ausrüstungsgegenständen, aber auch Fähigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels einsetzen könnt, um voranzukommen!

Die Karten sind wunderschön illustriert und ihr findet teilweise auch coole Zitate wie beispielsweise von H.P. Lovecraft.

Was ich besonders an Arkham Horror liebe, sind die vielen verschiedenen Szenarien. Nach einer Kampagne muss nämlich nicht unbedingt Schluss sein, immerhin gibt es eine Vielzahl cooler Kampagnen-Erweiterungen, bei denen ihr mit euren Lieblingsermittlern immer neue Abenteuer erleben könnt! Diese Geschichten beinhalten vom Casino-Coup bis hin zur Antarktis-Expedition wirklich alles und machen unfassbar viel Spaß.

Eure Jagd nach den Kultisten: Könnt ihr sie aufhalten?

Natürlich möchte ich euch nicht allzu viel vorwegnehmen, was in der Einsteiger-Kampagne passiert. Immerhin sollt ihr das am besten selbst erleben! Aber hier ein kurzer Überblick davon, worauf ihr euch freuen könnt.

Nach und nach schaltet ihr neue Dinge frei und schreitet in der Story voran!

Die Kampagne besteht in diesem Fall aus drei Szenarien. Teil eins ist dabei aufgebaut wie ein kleines Tutorial, damit ihr spielerisch leicht in die Mechaniken reinkommt. Ihr befindet euch in einem Haus, das ihr erkunden sollt. Im Laufe des Spiels wird euch bewusst, dass ihr den Spuren eines Kults folgt.

Teil zwei und drei führen euch dann quer durch Arkham, dem Kult dicht auf den Fersen. Glaubt ihr, ihr könnt den Kult aufhalten und das Ritual stoppen?

Der Einstieg in Arkham Horror mit dem Grundspiel

Alles, was ihr zum Start in die Spielreihe braucht, findet ihr hier: im Arkham Horror Grundspiel. In dem Set bekommt ihr neben einer vollständigen Kampagne auch 5 Ermittler-Charaktere und 245 Spielkarten, darunter Ereigniskarten, aber auch Karten, um eure Decks zu bauen. Außerdem findet ihr darin auch noch jede Menge Marker und vieles mehr – alles, was ihr eben so braucht, um direkt loszulegen!

Jeder Ermittler hat dabei seine ganz individuelle Hintergrundgeschichte sowie Stärken, aber auch Schwächen!

Arkham Horror bietet auch einen coolen Solo-Modus!

Gespielt wird in mehreren Szenarien – ihr müsst also die Kampagne auch nicht an einem Abend durchspielen, sondern könnt euch auf viele spannende Spieleabende freuen. Nach und nach arbeitet ihr euch hier durch ein Büchlein, das euch nicht nur die Geschichte erzählt, sondern dabei auch erläutert, wie gespielt wird und wie ihr die einzelnen Spielrunden aufbauen müsst.

Das klingt vielleicht etwas kompliziert, ist es aber nicht! Mithilfe der Anleitung kommt man wirklich leicht in den Spielablauf hinein!