Dieses neue Crafting-Adventure für PS5 und Switch schickt euch durch weite, offene und idyllische Landschaften.

Schon morgen (genau gesagt um 16 Uhr MESZ) erscheint ein malerisches Abenteuer-Survival-Spiel für PS5, Switch 2 und Switch, das euch gleich vier verschiedene Open Worlds erkunden lässt und uns in unserem GamePro-Test ziemlich gut gefallen hat. Falls ihr euch das schicke Crafting-Adventure in seiner physischen Version sichern wollt, findet ihr diese unter anderem hier bei Amazon:

Digital könnt ihr das neue Spiel übrigens auch für Xbox und PC bekommen, eine physische Version gibt es für diese Plattformen jedoch bislang nicht.

Bilderbuch-Idylle mit komplexem Crafting: Das ist das neue Open-World-Abenteuer!

Outbound schickt euch in eurem eigenen Camper durch malerische Landschaften.

Wir sprechen hier von Outbound, einem bunten und idyllischen Crafting- und Survival-Abenteuer, das euch mit eurem eigenen Camper nicht nur eine, sondern gleich vier malerische Open Worlds erkunden lässt. Unterwegs sammelt ihr Ressourcen, mit denen ihr sowohl euren Wagen und eure Ausrüstung verbessern als auch zahlreiche neue Maschinen bauen könnt, die euch unzählige Crafting-Möglichkeiten eröffnen.

Da der Platz in eurem Camper schon sehr bald knapp wird, könnt ihr auf dessen Dach Plattformen errichten und dort nicht nur die Maschinen unterbringen, sondern auch Gärten anlegen, um etwa Gemüse fürs Kochen zu ernten, oder ein ganzes Haus bauen. Um neue Technologien freizuschalten, müsst ihr besondere Schauplätze (etwa eine alte Mühle oder ein Flugplatz) in den vier Welten erforschen und dort kleine Rätsel lösen, wofür ihr mit Bauplänen belohnt werdet.

13:39 Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

Autoplay

Bei der Komplexität des Craftings haben es die Entwickler fast schon ein wenig übertrieben: Über 40 verschiedene Maschinen für die Weiterverarbeitung der Ressourcen haben sie ins Spiel eingebaut, noch dazu müsst ihr euch um die Stromversorgung durch Solar- oder Windenergie kümmern. Dadurch erfordert Outbound mehr Management, als man es von einem Cozy Game, welches uns sogar niedliche Haustiere adoptieren lässt, erwarten würde.

Immerhin sind die Crafting-Mechaniken gut verzahnt und sorgen für einen motivierenden Spielfortschritt, und obwohl sogar noch Survival-Mechaniken wie Hunger dazukommen, bleibt Outbound letztendlich doch immer ein gemütliches und erholsames Spiel, denn wirklich unter Druck geraten wir praktisch nie. Wenngleich es stets viel zu tun gibt, hindert uns also nichts daran, auch einfach mal durchzuatmen und die Aussicht auf die hübschen Landschaften zu genießen.