Idle Survival vs. Aliens - 3 Gründe, warum ihr euch Idle Survivors ansehen solltet

Was ist Idle Survivors? Idle Survivors: Last Stand ist ein Idle-RPG mit einem einzigartigen Alien-Seuchen-Weltuntergangssetting. Das Spiel unterscheidet sich von anderen düsteren “Doomsday-Spielen” durch sein reizvolles Artwork-Design.

Idle Survivors hat seit dem weltweiten Release positive Kritik von vielen Spielern erhalten, vor allem für das einzigartige und erfrischende Alien-Invasionssetting mit einer lustigen Geschichte. Dazu kommen noch das launige Spielerlebnis dank der AFK-Idle-Funktion, sowie der putzigen Artworks und dem ausgefallenen und kreativen Fahrzeugsystem. Das Spiel schaffte es obendrein zum Start in die Feature-Liste von Google Play und dem App Store in über 130 Regionen.

Alien-Apokalypse, Comic-Style und Abwechslung - Das sind die Highlights von Idle Survivors

Idle Survivors: Last Stand hat einige Features, die Fans des Genres sofort ansprechen sollten. Wenn ihr also Idle-RPGs mögt, dann schaut euch die folgenden Absätze mal genauer an.

Spannende Story

Idle Survivors kombiniert diverse Apokalypsen zu einer, nämlich der Alien-Seuchen-Monster-Apokalypse! Damit die Erde nämlich den Invasoren keinen Widerstand mehr leistet, haben garstige Alienviecher den Planeten mit einer grausigen Seuche infiziert. Die wiederum bringt ihre Opfer nicht einfach nur um, sondern verwandelt sie in ekelhafte Bio-Monster.

Derart geschwächt würde die Menschheit leicht Opfer für die nun anrückenden Aliens, doch eine Bande von Überlebenden stellt sich tapfer den Invasoren. Und das seid ihr und die von euch rekrutierten Helden!

Cooler Comic Style

Das Setting von Idle Survivors: Last Stand ist auf den ersten Blick eine düstere Post-Apokalypse. Doch der bunte und spaßige Grafikstil im Comic-Look lockert alles wieder geschickt auf. Die Spielwelt, eure Charaktere und ebenso die Feinde sind kunterbunt und überzeichnet. Das wiederum kommt der Action zugute, wenn eure Helden volle Breitseiten mit dem Alien-Gesindel austauschen.

Gerade die Charaktere sind ein Hingucker und jeder rekrutierbare Held hat einen eigenen Look und Style. So gibt es unter anderem den “Guardian”, einen bärbeißigen Muskelprotz, der doppelt so breit wie seine Kameraden daherkommt. Als waschechter Tank schleppt er einen ballistischen Schild ins Gefecht.

Dazu kommen noch die Fahrzeuge, die ihr mit ins Gefecht nehmt und die allesamt einen futuristisch-apokalyptischen Stil haben.

Abwechslungsreiches Gameplay

Um die Aliens und ihre Monster zu schlagen, rekrutiert und baut ihr ein Team von tapferen Widerstandskämpfern. Die schickt ihr in taktische Kämpfe gegen die Alien-Invasoren und ihre Monster.

Aber menschliche Kämpfer kommen womöglich irgendwann an ihre Grenzen. Doch zum Glück habt ihr bis zu fünf verschiedene Fahrzeuge im Fundus, die euch weitere Gameplay-Funktionen bieten, als das reguläre Helden-System. Zwei ausgefallene Mecha-Skins sind ebenso verfügbar. Fahrzeuge erweitern eure Optionen gewaltig und dürfen in keinem guten Team fehlen.

Die Gefechte sind aber clever und intuitiv gestaltet. Ihr müsst euch nicht tief in die Materie einarbeiten, sondern könnt einfach munter drauflos spielen. Stimmt die strategische Teamzusammenstellung aus 5 Fraktionen und 6 Berufen, dann rocken eure Kämpfer die Missionen auch alleine durch, ohne dass ihr überhaupt noch am Gerät sitzen müsst. So bietet euch Idle Survivors ein entspanntes, stressfreies und spaßiges Spielerlebnis.

Da die Fights getrost von alleine ablaufen, könnt ihr euch noch anderweitig im Spiel beteiligen. Denn neben den regulären Dungeons oder Prüfungen bieten zum Setting passende Minispiele immer genug Abwechslung. Es gibt also immer etwas Spannendes im Spiel zu erleben.

Wenn euch diese Features von Idle Survivors: Last Stand ansprechen, dann meldet euch noch heute beim Spiel an. Die speziell für Einsteiger konzipierten Newbie-Angebote ermöglichen euch 1.200 kostenlose Helden-Beschwörungen im Laufe eines 7-tägigen Login-Events. So kommt ihr schnell an die passenden Helden.

Mit dem Spezial-Code SLAYALIENS bekommt ihr obendrein gleich zum Start Tickets, um Helden zu rekrutieren und die Ingame-Währungen Diamanten und Banknoten sowie eine Menge weiterer Goodies für einen gelungenen Start ins Spiel. Meldet euch also noch heute für Idle Survivors: Last Stand an!