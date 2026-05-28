PC-Spieler schlendert durch IKEA und sieht, dass dort ein PC unter dem Schreibtisch aufgehängt wurde - Community sagt: Das kann tatsächlich praktisch sein

Hier seht ihr den aufgehängten PC, der bei IKEA entdeckt wurde (Bild: https://www.reddit.com/user/GetScaredGirl/).

Wo soll der PC hin? Stellt man ihn auf den Schreibtisch und hat einen gigantischen Klotz auf Augenhöhe im Blickfeld, oder verstaut man ihn unter dem Tisch, wo er zustaubt? Es gibt einen Mittelweg, den ein PC-Spieler jetzt bei IKEA entdeckt hat: Anscheinend hängen viele Leute ihren PC einfach unter dem Tisch auf.

Wieso sollte man das machen und hängt wirklich jemand seinen PC so auf?

Der Reddit-User ist über diese dann doch etwas unorthodox wirkende Aufbewahrungs-Methode gestolpert und konnte nicht so recht glauben, was er da sieht. Dementsprechend hat er sich an seine Lieblings-Community auf Reddit gewandt und einfach nachgefragt, ob die Leute da draußen wirklich so etwas machen.

1:02:54 Niemand braucht neue Konsolen?!

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Die Antwort lautet: Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Der wahrscheinlich einleuchtendste und beste: Wenn sich der Schreibtisch automatisch hoch- und runterfahren lässt und ihr gleichzeitig keinen Platz auf dem Tisch selbst habt, um den PC dort unterzubringen, kann so eine Vorrichtung extrem praktisch sein.

Dann müsst ihr euch zumindest keine Sorgen um die Länge der Kabel machen und darum, ob sie ausreicht, wenn sich die Distanz zwischen Monitor und Rechner ändert. Allerdings scheint es sich bei diesem IKEA-Tisch nicht um einen zu handeln, der hoch- und runtergefahren werden kann.

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Einige Tische werden sogar mit einer entsprechenden Halterung für PCs ausgeliefert. Dann entfällt das freischwingende Aufhängen, was durchaus willkommen sein dürfte und auch die Wartung oder Ähnliches deutlich vereinfacht, wenn nicht jedes Mal mit solchen Schlingen herumhantiert werden muss.

Ein weiterer Grund, der oft genannt wird: Einige User hängen ihren PC auf, damit er nicht direkt auf dem Boden steht. Erst recht, wenn es sich um Teppichboden handelt. Grundlegend gilt die Faustregel: Je weiter der Rechner vom Boden entfernt ist, desto weniger staubt er zu und desto weniger Probleme kann er dadurch bekommen.

Die beste Lösung wäre darum natürlich eigentlich immer noch, das wertvolle Stück einfach auf den Schreibtisch zu stellen. Dann ist ervom Boden weg, nichts kann drauffallen und der Staub wird auch auf ein Minimum reduziert.

Viele Leute wollen aber schon allein aus ästhetischen Gründen oder einfach, weil sie keinen Platz auf ihrem womöglich recht kleinen Tisch haben. Wer gleichzeitig auch darauf aus ist, den PC nicht auf den Teppich zu stellen, kann ihn eben aufhängen.

Bonuspunkte gibt es dafür, dass man so auch einfach bequem unter dem Tisch staubsaugen und wischen kann. Oder, für die Leute mit entsprechenden Geräten: Der Staubsauger- und Wischroboter kann unter so einer Aufhängung einfach bequem und problemlos hindurchfahren.

Wo habt ihr euren PC stehen? Oder habt ihr ihn vielleicht auch einfach unter dem Tisch hängen?