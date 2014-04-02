Niemand braucht neue Konsolen?!

Während die PC-Fraktion fleißig Grafikkarten aufrüstet, warten wir im Konsolen-Lager immer noch auf den echten Next-Gen-Sprung. Brauchen wir dringend eine PlayStation 6 und eine neue Xbox, um Spiele in 4K und 60 FPS zu erleben? Oder sind die aktuellen Konsolen noch lange nicht am Limit und wir sollten den Hardware-Wahnsinn endlich stoppen? Für diese Diskussion hat Lea sich Felix und Chris eingeladen, die sich heute mit völlig unterschiedlichen Meinungen gegenüberstehen. Auf welcher Seite steht ihr? Spielt ihr weiter auf euren bereits bestehenden Plattformen Konsolen oder wartet ihr auf die nächste Generation? Schreibt es in die Kommentare!

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GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!