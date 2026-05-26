Glückspilz kauft 2 angeblich kaputte 2DS-Konsolen für schlappe 17 Euro und stellt dann fest, dass sie funktionieren - der Verkäufer hatte einfach einen Schalter nicht umgelegt

Die beiden 2DS-Handhelds sind gar nicht kaputt, sondern nur im Ruhemodus. (Bild: NuclearNick007 auf Reddit)

Alte, defekte Handhelds sind gut geeignet, wenn man erste Gehversuche im Löten oder im Reparieren von Geräten machen möchte. In diesem Fall wurde der Nintendo-Fan aber "enttäuscht", seine beiden frisch erworbenen 2DS-Modelle sind nämlich gar nicht kaputt.

Handhelds sind nicht kaputt, sondern schlafen nur

Alte Elektrogeräte selbst zu reparieren, ist nicht nur nachhaltig und sparsam, sondern auch ein spannendes Hobby, bei dem man viele nützliche Skills lernen und viel Wissen erwerben kann.

1:19 Nintendo 2DS - Lauch-Trailer zum Handheld - Lauch-Trailer zum Handheld

Autoplay

Der Reddit-User "NuclearNick007" hat sich deshalb zwei als kaputt markierte Nintendo 2DS-Konsolen gekauft, wie er in einem Post schreibt. Er habe sich ein Löt-Kit besorgt und die beiden Handhelds eigentlich zum Üben geholt.

Der Preis beider Geräte war mit 20 US-Dollar (umgerechnet knapp 17 Euro) ziemlich günstig und er dachte, dass er einen davon mit etwas Glück wieder zum Laufen bringen könnte. Das alleine wäre schon ein guter Deal gewesen.

Wie der User dann aber festgestellt hat, waren die beiden Handhelds gar nicht kaputt. Um sie zu "reparieren", musste er nämlich einfach nur den "Sleep"-Schalter umlegen. Und schon funktionierten sie wieder einwandfrei.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren ist die Begeisterung natürlich groß. Zwei funktionierende 2DS für 20 US-Dollar ist natürlich ein nahezu unschlagbarer Deal. Auch wenn intensiv darüber diskutiert wird, ob der 2DS nun extrem hässlich oder extrem cool ist.

Zudem melden sich mehrere User, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Einer schreibt etwa, dass er schon öfter Handhelds gekauft hat, um sie zu reparieren, denen eigentlich gar nichts gefehlt hat. Es ärgere ihn manchmal sogar ein wenig, weil er sich ja auf das Reparieren gefreut hatte.

Generell scheint es sich mitunter ziemlich zu lohnen, alte Technik selbst zu reparieren. Einige User berichten, dass viele Geräte als defekt verkauft werden, obwohl sie nur ordentlich gereinigt werden müssen oder mit ein paar einfachen Handgriffen wieder lauffähig gemacht werden könnten.

Habt ihr schon mal alte Technik selbst repariert?