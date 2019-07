Im Call of Duty: Modern Warfare-Modus Gunfight gewinnt, wer schnell ist

Call of Duty: Modern Warfare ist zwar ein Remake von 2007, allerdings unterscheidet es sich in manchen Aspekten vom Original. Zum Beispiel durch den neuen Zwei-gegen-Zwei-Modus Gunfight, den Entwickler Infinity Ward in einem Livestream vorstellte. Die Kollegen von der GameStar durften den Multiplayer bereits anspielen, wir haben hier in aller Kürze die wichtigsten Informationen zu Gunfight zusammengefasst.

Was ist Gunfight?

Gunfight ist ein Multiplayer-Modus, in dem es nicht in großen Gruppen, sondern Zweierteams gegeneinander geht. In einer Art Arena beginnen beide Teams mit der gleichen Ausrüstung. Das Team, das das andere zuerst ausschaltet, gewinnt. Jede Runde gibt einen Punkt, mit 6 Punkten ist uns der Sieg sicher.

Zu viert ist die ganze Sache jedoch auch sehr viel schneller vorbei, die Schlachten sind rasant. Nur vierzig Sekunden dauert eine Runde. Wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, die anderen zu erledigen, erscheinen in der Mitte der Arena rote Flaggen, und das Spiel wird zu einer Art King of the Hill: Jetzt gewinnt dasjenige der beiden Teams, das die Gegend um die Flaggen für drei Sekunden besetzen kann.

Was ist das besondere an Gunfight?

Da alle Spieler die gleiche Ausrüstung haben, geht es hier vor allem um Können und das Talent, die Gegner auszutricksen. Keine Killstreaks, keine Airstrikes. Hier wird der Multiplayer auf die Essenz von Call of Duty reduziert. Für eine genaue Einschätzung empfehlen wir jedoch das Fazit der GameStar.

Mehr Infos zu den anderen Multiplayer-Modi gab es noch nicht, allerdings wissen wir, wann wir mehr erfahren: Am 1. August 2019 soll es neue Infos von Infinity Ward geben.

Was sagt ihr zu einem 2-gegen-2-Modus?