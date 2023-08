Immortals of Aveum Spielzeit: So lange braucht ihr für den Magie-Shooter

Im First-Person-Shooter Immortals of Aveum schlüpfen wir in die Rolle von Jak, einem Kampfmagier in der Fantasy-Welt Aveum. Statt auf Multiplayer zu setzen, handelt es sich hierbei um ein reines Singleplayer-Spiel, das den Fokus auf die Geschichte legt. Wie lange ihr für die braucht und wie viel Zeit die Nebenaufgaben in Anspruch nehmen, erfahrt ihr hier.

Falls ihr abseits der Spielzeit noch mehr Informationen über Immortals of Aveum haben wollt, um abschätzen zu können, ob sich ein Kauf lohnt, schaut in unseren Test rein:

Die Spielzeit von Immortals of Aveum

Das sagen die Entwickler*innen der Ascendant Studios: Bereits einige Wochen vor dem Release erklärte Creative Director Bret Robbins über Epic Games, wie viel Zeit wir ungefähr für den Magie-Shooter einplanen müssen. Seiner Aussage nach sollten wir bei diesem “riesigen Spiel” mit 20 bis 25 Stunden rechnen, wenn wir “es einfach nur durchspielen würden”.

Auf HowLongToBeat finden sich so kurz nach der Veröffentlichung zwar noch keine durschnittlichen Werte von anderen Spieler*innen, durch unseren GamePro-Test konnten wir aber schon in das Universum von Aveum eintauchen und haben damit eigene Zeiten, die Robbins Aussage etwas besser einordnet.

Spielzeit nach unserer Erfahrung: Natürlich variiert die Spieldauer bei jedem individuell durch den eigenen Spielstil und Schwierigkeitsgrad. Wir haben auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad (Magnus) aber grob so lange gebraucht:

Story: 14 Stunden

14 Stunden Story mit einigen Nebenaufgaben: 20 Stunden

Wollt ihr das Spiel zu 100 Prozent durchspielen, also auch alle Nebenaufgaben machen und womöglich alle Trophäen bzw. Erfolge einsacken, dann dürft ihr nochmal einige Stunden draufrechnen. Geht hier also von 25 und mehr Spielstunden aus, wenn ihr alle Nebeltore (extra Herausforderungen) schaffen und jede Goldene Truhe öffnen wollt – was dank Schnellreiseportale bequem zwischendurch oder nach der Story möglich ist.

Immortals of Aveum wurde von Ascendant Studios entwickelt und ist seit dem 22. August 2023 auf PS5, Xbox Series X/S und PC (Epic Games Store, Steam, EA App) verfügbar. Das Spiel läuft über EA Original, ein Label, über das Electronic Arts neue Spielemarken unterstützt.

