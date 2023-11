Bald bei PS Plus? Dieser unterschätzte Shooter soll laut Entwickler ziemlich sicher ins Abo kommen

Immortals of Aveum zählt zu den Spielen, die dieses Jahr völlig untergegangen sind.

Manche Spiele haben es nicht, wie zum Beispiel Immortals of Aveum. Der Fantasy-Shooter ist zum Release komplett untergegangen, weil es einfach zu viele gute Spiele dieses Jahr gegeben hat. Aber nachdem das Studio wegen des Flops viele Mitarbeiter*innen entlassen musste, setzt es jetzt alles daran, den Titeln mehr Menschen nahe zu bringen. Wahrscheinlich kommt Immortals of Aveum bald auch in den Game Pass und zu PS Plus.

Jetzt gibt's eine Demo, Rabatte und bald kommt Immortals of Aveum wohl zu PS Plus und in den Game Pass

Darum geht's: Immortals of Aveum setzt auf Magie statt Schusswaffen, funktioniert aber trotzdem wie ein flotter Shooter. Dazu gibt es einen Fokus auf die Singleplayer-Story und ein neues, unverbrauchtes Setting.

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Game Pass und PS Plus? Laut dem Studio-CEO des Immortals of Aveum-Entwicklers finden bereits Verhandlungen statt, und zwar sowohl mit Microsoft als auch mit Sony. Es gebe aktuell zwar noch kein genaues Datum, aber es sei "ziemlich sicher, dass es passiert".

Free Trial: Seit dem 17. November gibt es die ersten paar Missionen aus Immortals of Aveum als Gratis-Demo. Ihr könnt euren Spielfortschritt daraus sogar in die Vollversion übernehmen.

Rabatte: Aktuell könnt ihr euch Immortals of Aveum im PS Store und für die Xbox Series S/X im Angebot sichern. Ihr müsst nur noch 39,99 Euro für die Vollversion zahlen und spart damit 50 %. Das Angebot endet am 28. November.

Neue Inhalte: Das sogenannte Echollector Update führt einige neue Inhalte in Immortals of Aveum ein. Dazu zählt zum Beispiel ein New Game Plus-Modus, zusätzliche Endgame-Aktivitäten wie ein neuer Bosskampf und natürlich jede Menge weitere Bugfixes.

Immortals of Aveum war ein massiver Flop, woran lag's?

Kein Erfolg, im Gegenteil: Dem Titel war allerdings kein großer Erfolg beschieden, ganz im Gegenteil. Die Verkaufzahlen blieben so weit hinter den Erwartungen zurück, dass beim Entwicklerstudio Ascendant haufenweise Menschen ihre Jobs verloren haben.

"Unser Geschäftsmodell ist es, Spiele zu verkaufen und wir haben nicht genug Spiele verkauft."

Daran lag's: In einem Interview mit Windows Central bestätigt der CEO des Studios, dass der Flop wohl auch am vollen Release-Kalender dieses Jahres liegen kann. Im selben Zeitraum ist Armored Core 6 erschienen, wenig später Starfield. Auch mit dem durchschlagenden Erfolg von Baldur's Gate 3 habe niemand gerechnet.

"Ich habe noch nie so ein Jahr erlebt wie dieses. Es ist immer schwierig, aus der Masse hervorzustechen, wenn man eine neue Marke oder ein neues Studio ist, von dem die Leute noch nicht gehört haben. Es war wirklich sehr, sehr schwierig für uns, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist immer schwierig für eine neue IP und dieses Jahr hat es zehn Mal schwieriger gemacht."

Ziemlich unterschätzt: In unserem GamePro-Test zu Immortals of Aveum könnt ihr nachlesen, wie genau sich der Shooter im Vergleich zur Konkurrenz schlägt und wo seine Stärken sowie Schwächen liegen. Fest steht: Immortals of Aveum ist beileibe kein schlechtes Spiel. Es hatte wohl wirklich nur Pech beim Release-Zeitraum und womöglich nicht genug Budget für eine größere Marketing-Kampagne.

Wie denkt ihr über Immortals of Aveum? Habt ihr dem Spiel eine Chance gegeben beziehungsweise würdet ihr das tun, wenn es zu PS Plus oder in den Game Pass kommt?