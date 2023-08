Immortals of Aveum: Alle Kapitel des Magie-Shooters in der Übersicht

Wir verraten euch, wie viele Kapitel ihr mit Jak erleben dürft.

Der Ego-Shooter Immortals of Aveum erzählt eine durchinszenierte Geschichte über einen Krieg um Macht und Magie, in die der Straßenjunge Jak ungewollt hineingerät. Falls ihr wissen wollt, wie viele Kapitel die Kampagne umfasst oder wie weit ihr selbst im Spiel seid, geben wir euch hier einen Überblick über die Kapitel.

Wie viele Kapitel hat das Spiel? Die Kampagne von Immortals of Aveum ist in insgesamt 18 Kapitel aufgeteilt. Genau genommen sind es sogar 19 Kapitel, wenn wir den Epilog mitzählen.

Wie lange dauert ein Kapitel? Während die ersten Kapitel in gut einer halben bis einer Stunde schaffbar sind, braucht ihr für die späteren Kapitel länger. Wir können die Spielzeit anhand der Kapitel also nicht einfach hochrechnen. Wollt ihr wissen, wie lange es bis zu den Credits dauert, findet ihr mehr dazu im folgenden Artikel:

Die Story-Kapitel auf einen Blick

Achtung, Spiler! Die Kapitelbezeichnungen können Geschehnisse und Orte der Story vage spoilern.

Straßenkinder Magnus Yltheum Der Weg zum Palathon Die Unsterblichen Die Hand Sandrakks Nocea Exil Magiefresser Kaldera Das Mal, das verbindet Koloss Kollateralschaden Untergang Besatzer Klingenfeste Das Reich der Nebel Mala-Dar (Epilog)

Für das Abschließen der Kapitel erhaltet ihr übrigens auch Trophäen bzw. Erfolge.

Spielt ihr Immortals of Aveum vielleicht noch gar nicht, weil ihr euch noch unsicher seid, ob der Singleplayer-Shooter etwas für euch ist, dann helft euch unser Test weiter:

Hier gibt es außerdem einen Eindruck vom Spiel im Trailer:

Immortals of Aveum ist ein Ego-Shooter von Ascendant Studios, der ohne Multiplayer auskommt und sich stattdessen auf seine Story fokussiert. Die führt uns abgesehen von kleinen Nebenaufgaben recht linear durch die Fantasy-Welt Aveum, in der sich Jak (gespielt von Darren Barnet, u.a. in der Serie 'Never Have I Ever' zu sehen) im Ewigen Krieg behaupten muss.

Das Spiel ist seit dem 22. August 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Habt ihr mit Immortals of Aveum bereits angefangen und falls ja, wie ist euer Eindruck vom Spiel bisher?