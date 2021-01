Immortals: Fenyx Rising könnte eine Demo für PS4 bekommen

Immortals: Fenyx Rising hat im Test auf Gamepro besser abgeschnitten als Assassin's Creed Valhalla, doch manchem macht es einen zu bunten Eindruck. Es erinnert an die Spiele der Zelda-Reihe, was für manchen sehr interessant ist, doch kommt es wirklich an Nintendos Action-Adventure-Reihe an? Vor dem Kauf eines neuen Spiels, stellt man sich viele Fragen. Wie gut wäre es da, einfach mal unverbindlich reinspielen zu können?

Eine Demo wäre wirklich super: Früher veröffentlichten Entwicklerstudios regelmäßig Demos ihrer neuen Titel. Inzwischen ist das nur noch sehr selten der Fall. Bei Immortals: Fenyx Rising könntet ihr aber Glück haben. Denn wie der Twitter-Account PSN releases bekannt gab, wurde im Playstation Network die ID einer Immortals-Demo entdeckt. Es soll sich um die PS4-Version handeln. Die ID ist angeblich erst kürzlich integriert worden.

Link zum Twitter-Inhalt

Es gab schon einmal eine Demo von Immortals: Fenyx Rising



Es gibt Hoffnung: Das scheint ein sehr eindeutiger Hinweis darauf zu sein, dass Ubisoft und Sony eine Demo zu Immortals: Fenyx Rising veröffentlichen wollen. Was diese bietet, wie lange ihr spielen dürft und wann sie erscheint, steht aber noch nicht fest. Es könnte sich natürlich auch um einen Fehler handeln.

Allerdings: Eine Demo zum Spiel gab es bereits: Im November war ein großer Bereich des Spiels über Google Stadia spielbar. Gut möglich also, dass die Inhalte der Stadia-Demo nun auch die der potenziellen PS4-Demo sind.

Sollte die Demo kommen, dann wäre es denkbar, dass sie auch für Xbox One, beziehungsweise Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheint. Jetzt heißt es aber erstmal abwarten, ob Ubisoft etwas hierzu ankündigt.

Würdet ihr euch über eine Demo von Immortals: Fenyx Rising freuen? Wartet ihr aktuell noch mit dem Kauf des Spiels?