Na, erkennt ihr das Spiel, oder habt auch ihr Immortals Fenyx Rising schon vergessen?

Es gibt viele gute Gründe das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu spielen, aber eben auch genug, um es nicht zu tun bzw. können. Entweder besitzt ihr einfach keine Nintendo Switch, euch geht das ganze "Zelda hier, Zelda da" auf den Keks oder ihr habt den Open World-Epos sogar schon durch.

Solltet eine Sache davon auf euch zutreffen, wünscht euch aber dennoch beziehungsweise mehr Zelda-Feeling, dann werft doch noch einmal einen Blick auf Immortals Fenyx Rising. Das Action-Adventure von Ubisoft ist nicht nur richtig gut und damit die ideale TotK-Alternative, sie hat auch gerade einmal zwei Jahre auf dem Buckel. Und trotzdem fliegt sie seit dem Release 2020 ziemlich unter dem Radar.

Immortals Fenyx was?!

Vielleicht erinnert ihr euch noch: Gods and Monsters, wie Immortals Fenyx Rising ursprünglich hieß, war für Ubisoft durchaus ein Risiko. Denn es stellte abseits von Assassin's Creed, Watch Dogs und Far Cry nicht nur eine ganz neue Marke dar, sondern versuchte sich auch etwas von der Spielzeit streckenden und uninspirierten Open World-Formel zu befreien, für die Ubisoft häufig kritisiert wird.

Immortals Fenys Rising kommt zwar letztendlich auch nicht ohne diese Formelhaftigkeit aus, dampft sie aber so geschickt herunter und bringt Variationen rein, dass sich Ermüdungserscheinungen in Grenzen halten. Bevor der Mix aus Kämpfen, Erkunden und Rätseln lästig wird, überrascht einen das Spiel immer wieder und hält so die Motivation angenehm hoch.

Um ein Gefühl für die Welt zu bekommen, haben wir euch einen Gameplay-Trailer eingebunden:

Darüber hinaus überzeugt das Spiel mit seinem tollen, klaren Comic-Look, einem spaßigen (wenn auch etwas zu leichten) Kampfsystem, einem toll umgesetzten griechischen Setting und viel freischaltbarer Ausrüstung.

Immortals Fenyx Rising kann zwar nicht auf die gleiche Magie und Masse an Schreinen wie ein Zelda setzen, hat bei unserem Test aber dennoch eine ziemlich gute Wertung von 87 Punkten eingeheimst.

Wollt ihr noch mehr wissen, empfehlen wir euch unseren Test zu Immortals Fenyx Rising:

Darum geht's in der Story: Nachdem wir als Held bzw. Heldin Fenyx an der Küste der Goldenen Insel stranden, bekommen wir es mit Typhon und seinen dunklen Machenschaften zu tun. Der Dämon hat die Menschen zu Stein erstarren lassen und die vier griechischen Götter Ares, Athena, Aphrodite und Hephaistos zu hilflosen Gestalten verkommen lassen. Und wie könnte es anders sein, liegt es fortan an uns, etwas dagegen zu tun und alle vor dem Untergang zu bewahren. Das Ganze wird mit einem ordentlichen Augenzwinkern präsentiert, wobei der Humor im Spiel aber natürlich Geschmackssache ist.

Immortals Fenyx Rising gibt's auch bei PS Plus und im Game Pass

Wollt ihr den Ausflug in die griechische Götterwelt wagen, könnt ihr das dank der kostenpflichtigen Abo-Services auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S auch recht kostengünstig tun. Sofern ihr nämlich PS Plus Extra, PS Plus Premium oder den Game Pass besitzt, müsst ihr das Spiel nicht kaufen, sondern nur die Konsole anschmeißen und es euch ohne weitere Kosten herunterladen. Auf dem PC könnt ihr Immortals Fenyx Rising außerdem dank des Bezahl-Service Ubisoft+ günstiger spielen.

So könnt ihr auch ganz einfach ein paar Stunden reinspielen und austesten, ob die Zelda-Alternative euch zusagt.

Haben wir jetzt vielleicht euer Interesse geweckt und ihr schaut mal in Immortals Fenyx Rising rein? Oder kennt ihr das Spiel vielleicht schon? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.