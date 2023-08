Immortals Fenyx Rising widmete sich vor allem der griechischen Mythologie, das wäre im Sequel ganz anders gewesen.

Laut einem Bericht von Axios sollte Ubisofts Open World-Spiel Immortals: Fenyx Rising eigentlich einen Nachfolger bekommen. Daraus wurde aber wohl leider nichts und das Spiel, beziehungsweise dessen Entwicklung, wurde eingestellt. Das ist wirklich schade ist, weil das, was offenbar für das Sequel geplant war, äußerst vielversprechend klingt.

Immortals 2 hätte mit der Inspiration richtig cool werden können

Worum geht's? Immortals Fenyx Rising orientierte sich zum Teil stark an Zelda Breath of the Wild und kam bei vielen Fans richtig gut an. Mit dem Nachfolger hätte das Ubisoft Quebec-Studio nochmal einen drauflegen können. Die Ambitionen und Pläne waren jedenfalls sehr umfangreich, was letzten Endes aber wohl auch für das Ende des Projekts gesorgt hat.

Hier könnt ihr euch den ersten Teil nochmal ansehen:

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Erster Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Das war für das Sequel geplant:

Eine ganze Menge. Vor allem hätten wir ein komplett neues und ganz anderes Setting erlebt, aber das wäre noch nicht alles gewesen. Vor allem das Erkunden einer großen Inselwelt erinnert wohl nicht zufällig an Zelda: The Wind Waker.

Setting: Wir hätten uns auf den polynesischen Inseln herumgetrieben. Dazu zählen zum Beispiel Hawaii, die Osterinseln oder auch Neuseeland.

Wir hätten uns auf den polynesischen Inseln herumgetrieben. Dazu zählen zum Beispiel Hawaii, die Osterinseln oder auch Neuseeland. Andere Götter: In Immortals 2 hätten wir es mit den polynesichen Gottheiten zu tun bekommen, die uns zum Beispiel mit Tattoos, Gestaltwandlungen und vielen anderen Fähigkeiten belohnt hätten.

In Immortals 2 hätten wir es mit den polynesichen Gottheiten zu tun bekommen, die uns zum Beispiel mit Tattoos, Gestaltwandlungen und vielen anderen Fähigkeiten belohnt hätten. Polynesisches Mana-Konzept: Unsere Entscheidungen sollten sich auch auf die Spielwelt auswirken.

Unsere Entscheidungen sollten sich auch auf die Spielwelt auswirken. Realistischerer Look: Offenbar sollte Immortals 2 einen deutlich weniger Comic-haften Look als sein Vorgänger verpasst bekommen.

Ganz anders als sonstige Ubisoft-Spiele?

Wie eine der anonymen Quellen gegenüber Axios erklärt, sei es dem Team hinter Immortals 2 auch ein Anliegen gewesen, ein Spiel zu entwickeln, das sich stark vom restlichen Ubisoft-Portfolio unterscheidet.

Elden Ring als Vorbild: Während die vielzitierte Ubisoft-Formel eine Menge Questmarker und ähnliche Symbole auf der Map beinhaltet, gibt es bei FromSoftwares Open World-Hit Elden Ring eigentlich gar keine Hilfestellungen. Eine ähnliche Herangehensweise sollte auch bei dem Immortals-Sequel zum Tragen kommen.

Warum wurde es eingestellt? Offenbar aus Kostengründen. Zwischenzeitlich sei noch überlegt worden, eventuell ein eigenständiges Spiel daraus zu machen (und kein Sequel), aber auch davon hat sich die Ubisoft-Führungsriege wohl verabschiedet.

Wie klingt dieses mögliche Spiel für euch? Wie hättet ihr euch einen Immortals Fenyx Rising-Nachfolger vorgestellt?