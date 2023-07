Ubisoft killt angeblich Fortsetzung von einem meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre & das bricht mir das Herz

Immortals Fenyx Rising war als neue IP geplant – jetzt bleibt es wohl bei nur einem Teil.

Dass die Entwicklung mancher Spiele eingestellt wird, ist ein völlig normaler Vorgang. Es gibt aber Titel, bei denen mich die Meldung von der Einstellung härter trifft als bei anderen. Als ich heute morgen die Schlagzeilen überflog, merkte ich bei einer bestimmten einen kleinen Stich in der Brust. Obwohl es um ein Spiel geht, das noch nicht einmal offiziell angekündigt war.

Um was geht es genau? Um die Fortsetzung von Immortals Fenyx Rising. Die Arbeiten an dem Spiel wurden laut Videogameschronicle beendet, das Magazin beruft sich dabei auf Quellen aus dem Entwicklerkreis des Spiels. Angeblich war der Titel in einer frühen Produktionsphase bei Ubisoft Quebec, Ubisoft entschied sich aber Anfang Juli, das Projekt zu killen.

Ein locker-leichter Götterspaß bekommt wohl keinen zweiten Teil

Und das bricht mir tatsächlich ein wenig das Herz. Denn Immortals Fenyx Rising gehört zu meinen absoluten Lieblingstiteln der letzten Jahre. Im Open World-Spiel aus dem Jahr 2020 schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Fenyx, der auf der Goldenen Insel verschiedenen Göttern der griechischen Antike helfen muss.

Mit seinen zahlreichen motivierenden Mechaniken, der tollen Optik, der charmanten Präsentation und seiner ganzen locker-leichten Art spielte sich Fenys Rising vom Fleck weg in mein Herz, weswegen ich auch im Fazit meines Tests schrieb:

"Ich habe dennoch jede einzelne Sekunde genossen und hoffe sehr, dass das Spiel Erfolg haben wird. Denn ich habe schon jetzt Lust auf ein Fenyx Rising 2."

Tobias Veltin Als Tobi den ersten Trailer zum damals noch "Gods & Monsters" heißenden Spiel sah, war er interessiert, aber noch nicht vollkommen überzeugt. Das änderte sich dann während der Preview-Phasen zu Immortals Fenyx Rising, die ihm bereits großen Spaß machten. Und diese Freude zog sich bis zum Abspann durch, weswegen er auch fast 3 Jahre nach Relese nicht müde wird, das Spiel zu empfehlen.

Meine Empfehlung für Teil 1 gibt es jetzt mehr denn je

Aus diesem erhofften Fenys Rising 2 wird jetzt offenbar nichts – auch, weil Fenyx Rising 1 eben kein kommerzieller Erfolg war – und das ist ein Jammer. Denn laut Venturebeat-Journalist Jeff Grubb hatte Ubisoft geplant, uns in den Fortsetzungen weitere mythologische Reiche erkunden zu lassen, zum Beispiel in Polynesien. Mit dem sehr soliden mechanischen und technischen Unterbau hätte ich riesige Lust darauf gehabt.

So wird Fenyx Rising aber vermutlich der erste und auch letzte Teil der ursprünglich ziemlich ambitionierten – und auch wagemutigen – neuen IP von Ubisoft bleiben. Ich kann euch nur raten: Spielt das Teil, wenn ihr es noch nicht habt.

Fenyx Rising ist zwar nicht die Neuerfindung des Open World-Rades, aber kombiniert bekannte und beliebte Elemente derart gut und präsentiert sie darüber hinaus auch so charmant, dass es einfach ein großer Spaß ist.

Seid ihr auch so enttäuscht wie ich oder wäre euch ein Fenyx Rising 2 egal gewesen?