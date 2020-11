Immortals Fenyx Rising: Diese Inhalte plant Ubisoft nach dem Release

Auch nach dem Release von Immortals Fenyx Rising am 3. Dezember 2020 wird das Open World-Spiel neue Inhalte bekommen. Ubisoft hat jetzt die DLC-Pläne für den Titel veröffentlicht und zudem verraten, wie die kommenden Zusatz-Inhalte zu bekommen sein werden.

Was wird veröffentlicht? Ubisoft plant nach dem Launch von Fenyx Rising insgesamt drei Story-DLCs, die in einem Season Pass zusammengefasst sind. Jedes einzelne Kapitel fügt dem Spiel weitere Elemente hinzu.

Die Story-DLCs von Fenyx Rising im Überblick

Ein neuer Gott

Hier muss Fenyx den Test der Olympioniken auf dem Sitz der Götter bestehen. Der Test besteht aus mehreren Vaults, die laut ersten Angaben besonders herausfordernd sein sollen.

Mythen des östlichen Reiches

Hier wechselt gleich das komplette Setting, denn es geht in die chinesische Mythologie. Und die erkundet ihr auch mit einem neuen Helden namens Ku, der in dieser Episode "die Sterblichen in einem neuen mystischen Land" retten muss.

Die verlorenen Götter

Hier wartet ebenfalls ein neuer Held auf euch, nämlich Ash. Der dritte DLC findet auf einer neuen Insel statt, auf der ihr neue Gebiete erkunden könnt. Die Besonderheit stellt hier die Perspektive dar, denn "Die verlorenen Götter" spielt ihr im Top-Down-Stil.

Wie bekomme ich den Season Pass? Der Season Pass ist in der Gold Edition des Spiels (ca. 100 Euro) enthalten, außerdem werdet ihr ihn auch separat kaufen können. Einen Preis dafür gibt es allerdings noch nicht.

Was ist Immortals Fenyx Rising überhaupt?

Im Open World-Spiel müsst ihr mit dem namensgebenden Held (oder Heldin) Fenyx die Götter der Goldenen Insel von einem Fluch befreien und euch Dämon Typhon stellen.

Dafür erkundet ihr die thematisch unterschiedlichen Bereiche des Spiels, bekämpft Monster und löst Rätsel. Wie das genau funktioniert, könnt ihr in unserer großen Preview nachlesen:

56 2 Mehr zum Thema Immortals: Fenyx Rising angespielt - Hat hier jemand Zelda: BotW gesagt?

Freut ihr euch auf Immortals Fenyx Rising?