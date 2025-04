In Japan gibt es eine Nintendo Switch 2 für umgerechnet knapp 300 Euro, aber der Import wird sich nur für die Allerwenigsten lohnen

Die Nintendo Switch 2 kommt eigentlich sehr gut an, nur Nintendos Preispolitik drumherum nicht.

Ihr findet den Preis der Nintendo Switch 2 zu hoch? In Japan gibt es eine Konsolenversion, die deutlich weniger kostet als das, was uns hier in Deutschland für den Switch-Nachfolger abverlangt wird. Aber die Sache hat einen Haken: Es handelt sich dabei um eine Switch 2, die nur auf Japanisch benutzt werden kann, mit einem japanischen Nintendo-Account.

Wollt ihr eine billigere Nintendo Switch 2, müsst ihr vielleicht nach Japan ziehen

Der Preis der Nintendo Switch 2 und auch der Preis von (insbesondere physischen) Spielen wie Mario Kart World sorgt seit der eingehenderen Vorstellung der neuen Nintendo-Konsole für Furore. Bei uns soll die Switch 2 entweder 469,99 Euro oder im Bundle mit Mario Kart World 509,99 Euro kosten.

In Japan ist sie billiger: Nintendo bringt auf dem Heim-Markt eine Switch 2 heraus, die auch ausschließlich für den heimischen Markt gedacht ist.

Sie kostet dort dann lediglich 49.980 Yen, was umgerechnet in etwa 310 Euro entspricht. Das sind locker 160 Euro weniger, ein massiver Unterschied (via VGC).

Warum ist die Konsole dort so billig? Das hat zwei Gründe:

Es handelt sich um eine rein japanische Version: Ihr könnt die Sprache nicht umstellen, die Konsole funktioniert ausschließlich und komplett auf Japanisch. Sie lässt sich auch nur mit einem Nintendo-Konto nutzen, das die Landes-/Regions-Einstellung auf Japan festgelegt hat.

Ihr könnt die Sprache nicht umstellen, die Konsole funktioniert ausschließlich und komplett auf Japanisch. Sie lässt sich auch nur mit einem Nintendo-Konto nutzen, das die Landes-/Regions-Einstellung auf Japan festgelegt hat. Wahrscheinlich wegen des schwachen Yens: Offenbar will Nintendo so verhindern, dass Reseller und Scalper aus dem Ausland den aktuell schwachen Wechselkurs der Währung ausnutzen, um Profit zu machen.

Es gibt in Japan noch eine andere Switch 2-Version, die diese Einschränkungen nicht mit sich bringt, aber dafür auch deutlich teurer ist. Sie schlägt mit 69.980 Yen zu Buche, was ungefähr 433 Euro entspricht.

In beiden Fällen lohnt sich der Import wohl eher nicht. Es sei denn, ihr sprecht perfekt Japanisch (was bereits Duolingo genutzt hat, um sich über den Switch 2-Preis lustig zu machen). Aber selbst dann dürften für Versand und Zoll nochmal ordentliche Zusatzkosten auf euch zukommen, die den Preisunterschied schon wieder stark verkleinern.

Auch der Preis des Nintendo Switch 2-Minispiel-Tutorials Welcome Tour stößt auf wenig Gegenliebe. Sony hat uns mit der PS5-Dreingabe Astro's Playroom so verwöhnt, dass der Nintendo-Preis im Vergleich geradezu absurd wirkt.

Wie steht ihr zu Nintendos Preispolitik? Könnt ihr Japanisch und habt schon darüber nachgedacht, euch das günstigere Modell zu holen?