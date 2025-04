Jetzt macht sogar Duolingo sich schon über den Nintendo Switch 2-Preis lustig - und gibt euch gleich noch einen "Tipp", wie ihr Geld spart

Könnten diese Eulenaugen Böses wollen? Zumindest bei der Switch 2 kennen sie kein Halten. (Bild: Duolingo / Nintendo)

Die Nintendo Switch 2 wird deutlich teurer als ihr Vorgängermodell. Zu Release kostet die Standard-Edition der Hybridkonsole 469,99 Euro, im Bundle zusammen mit Mario Kart World zahlt ihr 509,99 Euro. Das stößt bei vielen Fans bislang auf wenig Gegenliebe. Das hat sich jetzt selbst Duolingo zum Anlass für einen Scherz und Marketing-Stunt genommen.

Die Switch 2 ist euch zu teuer? Dann lernt doch einfach japanisch!

Wer nicht so viel Geld für die Nintendo Switch 2 ausgeben kann oder will, kann sich auch ein günstigeres Modell holen. Die neue Konsole erscheint in Japan nämlich auch in einer Fassung, die gerade mal 49.980 Yen oder umgerechnet rund 310 Euro kostet.

Ein ziemlich gutes Schnäppchen, oder? Das einzige Manko daran: Diese Switch 2 erscheint als "rein inländische" Edition. Das heißt, ihr könnt ausschließlich japanisch bei den Spracheinstellungen im System wählen. Obendrein lässt sich nur ein Nintendo-Account damit verbinden, der mit Japan als Region erstellt wurde.

Das hat sich jetzt auch Sprach-Lern-Plattform Duolingo zur Vorlage genommen, um einen unterhaltsamen, aber auch leicht bissigen Marketing-Gag vom Stapel zu lassen:

"Gamer, lernt japanisch, um 133 Dollar zu sparen!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gemeint ist hiermit natürlich, dass ihr euch theoretisch die deutlich günstigere Japan-exklusive Switch 2 holen könnt, wenn ihr die Sprache versteht und die Konsole auf japanisch bedienen könnt. Da bietet es sich doch praktisch an, dass ihr bei Duolingo selbst japanisch lernen könnt. Rein zufällig natürlich ...

Allerdings wird euch das nur wenig dabei helfen, wenn ihr bereits einen Nintendo-Account mit Spielen darauf habt, der nicht mit Japan als Region erstellt wurde. So ganz ausgereift ist dieser "Spar-Tipp" also nicht.

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Autoplay

Die Nintendo-Preise sind für viele Fans ein Knackpunkt. Das betrifft nicht nur die Switch 2 selbst, auch die Spiele werden nämlich teurer. Für Mario Kart World zahlt ihr etwa in der physischen Edition knapp 90 Euro. Die Community macht entsprechend ihrem Unmut aktuell Luft, indem sie zuletzt im Nintendo Treehouse-Livestream "DROP THE PRICE" (zu deutsch: Senkt den Preis) gespammt hat.