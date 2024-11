Indiana Jones und der Große Kreis soll laut Entwickler sogar auf Xbox Series S in 60 fps laufen - aber in einem Punkt sind wir skeptisch

Indiana Jones und der Große Kreis soll auch auf der kleinen Xbox-Konsole ziemlich performant laufen – sagt Entwickler MachineGames.

Mit Indiana Jones und der Große Kreis erscheint Anfang Dezember der nächste große Titel von den Xbox Game Studios. Entwickelt wird das Action-Adventure von den Macher*innen der letzten Wolfenstein-Spiele – MachineGames.

Axel Torvenius ist Creative Director des Spiels und hat sich im Rahmen der aktuellen Angespielt-Previews zur Performance des Spiels auf Xbox Series X und S geäußert. Wie Torvenius in einem Interview sagte, werde man konkrete technische Details in den nächsten Wochen bekannt geben, entlocken ließ er sich aber bereits eine Aussage zur Framerate des Spiels.

"Was ich sagen kann, ist, dass es das Ziel ist, dass das Spiel in 60 fps auf Xbox Series X und Xbox Series S läuft, und dass das nicht die Grafik oder die Erfahrung des Produkts beeinträchtigen soll." Axel Torvenius (via dualshockers.com)

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

60 fps auf der Series S, aber die Frage nach der Auflösung bleibt

Sollte Indiana Jones und der Große Kreis tatsächlich mit stabilen 60 fps auf dem kleineren Xbox-Modell laufen, hätte es anderen großen Titeln etwas voraus. Das im Mai erschienene und ziemlich lineare Hellblade 2 läuft beispielsweise auf beiden Xbox-Konsolen nur in 30 fps. Starfield bekam vor einigen Monaten zwar ein Performance-Update, auf der Xbox Series S sinkt bei 60 fps die Auflösung aber stellenweise bis auf lumpige 432p.

Hier ist auch der Punkt, an dem wir noch skeptisch sind. Denn eine derart hohe – und stabile – Framerate auf der Series S ist meist nur mit gleichzeitigen Abstrichen bei der Auflösung zu erreichen. Viele Titel schaffen auf der Series S 1080p bei 60 fps, grafisch aufwändigere Titel wie Lords of the Fallen allerdings häufig auch deutlich weniger.

Torvenius sagt zwar, dass die Framerate nicht zu Lasten der Grafik gehen soll. Es bleibt aber trotzdem abzuwarten, wie der technische Gesamteindruck auf der Xbox Series S ausfällt.

Bei der von uns gespielten PC-Fassung war unser Ersteindruck in jedem Fall schon einmal ziemlich positiv. Denn auch wir hatten die Gelegenheit, Indys neues Abenteuer auszuprobieren:

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und den PC. Im Frühjahr 2025 folgt dann eine Umsetzung für die PlayStation 5.

Die Story des Action-Adventures spielt zwischen den Ereignissen der beiden Filme "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" und lässt den berühmten Archäologen an unterschiedlichen Orten auf der Welt Geheimnisse entdecken und Rätsel lösen.

