'60 FPS hätten uns nur geschadet': Hellblade 2-Entwickler erklären, warum sie sich für 30 FPS entschieden haben

Senua's Saga: Hellblade 2 erscheint schon in wenigen Wochen konsolenexklusiv für Xbox Series X/S – dann allerdings ohne Performance-Modus. Das heißt, das Spiel wird auf Konsole ausschließlich in 30 fps spielbar sein. Wir haben mit dem Entwicklerteam über die Gründe hinter der Entscheidung gesprochen.

Während unseres Studiobesuches in Cambridge konnten wir nicht nur Hellblade 2 selbst einmal anspielen, sondern auch mit verschiedenen Entwickler*innen von Ninja Theory sprechen.

Mit Environment Art Director Dan Atwell und VFX Director Mark Slater-Tunstill sind wir dabei auch auf die Auflösung und Framerate des Spiels zu sprechen gekommen. Auf Xbox Series X und S soll das Spiel nämlich in 4K mit dynamischer Auflösung und 30 fps laufen – nur auf dem PC lässt sich die Framerate bei Bedarf hochschrauben.

Dass viele Fans davon nicht gerade begeistert sind, verwundert kaum. Zuletzt hatte schon Starfield mit seiner Beschränkung auf 30 fps noch vor Release für so einige Diskussionen gesorgt.

Dan Atwell und Mark Slater-Tunstill haben den Grund für die Framerate-Beschränkung in Hellblade 2 mit der angestrebten Optik erklärt:

"Wir wollen keinen Framerate-Modus oder ähnliches anbieten. Denn 30 [fps] zu haben, war eine bewusste Entscheidung aus ästhetischer Sicht. Auf 60 [fps] zu gehen, gibt uns nichts. Tatsächlich hätte es uns wahrscheinlich nur bei dem geschadet, was wir erreichen wollen, wie wir die Film-Ästhetik und den Film-Look behalten wollen."

Der Film-Look dürfte nicht zuletzt durch das 21:9-Bildverhältnis samt schwarzer Balken am oberen und unteren Bildschirmrand entstehen. Hier könnt ihr das im Trailer sehen:

2:34 Hellblade 2 kommt 2024: Xbox zeigt neues Gameplay auf den Game Awards

Slater-Tunstill vergleicht das mit den Hobbit-Filmen, die im Kino mit 48 Bildern pro Sekunde anstatt der bei Filmen und Serien üblichen 24 Bilder gezeigt wurden und sich dadurch sehr anders angefühlt hätten. Da wir eben an die 24 Bilder beim Fernsehen gewohnt sind, seien sie auch mit dem filmischen Gefühl verbunden:

"Wenn du also etwas mit einer höheren Framerate vorgesetzt bekommst, fühlt sich das wirklich komisch an. Und das ist unser Ziel [bei Hellblade 2]: Dass es sich filmisch anfühlt. Wir wussten, dass wir nie 60 [fps] haben wollten. Ihr könnt das am PC einstellen, wenn ihr wirklich wollt. Aber das ist eure Entscheidung."