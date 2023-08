'Es ist nicht zu spät, ihn zurückzugeben': Dreister Dieb klaut auf der gamescom den Award eines Indie-Entwicklers

AK-xolotl ist ein Spiel mit ballerwütigen Axolotls.

Für ein Indie-Entwicklerteam gab es auf der gamescom in Köln erst Grund zur Freude und dann einen herben Dämpfer. 2Awesome Studio und Publisher Playstack präsentierten auf der Messe eine Demo zum humorvoll bunten Roguelike-Shooter AK-xolotl und erhielten einen Award für das Spiel.

Die Trophäe ist jedoch offenbar spurlos verschwunden und Playstack wendet sich auf X (ehemals Twitter) an den dreisten Dieb, beziehungsweise die Diebin.

Auf X postet Publisher Playstack ein Bild von der Trophäe. Es handelt sich um den "esports.com eFernsehen Gamescom Award 2023" in der Kategorie "Bestes Indie Game". Hinter der Trophäe sind quietschbunte Artworks aus dem Spiel zu sehen. Der Publisher erinnert daran, wie viel Mühe in der Entwicklung steckt und ruft dazu auf, den Award zurückzugeben.

An die Person, die unseren "Bestes Indie Game"-Award auf der gamescom gestohlen hat: Es ist nicht zu spät, ihn zurückzubringen. Die Entwickler haben so viel Zeit in die Demo für dieses Event gesteckt. Bitte ruiniere ihnen diesen Moment nicht. Falls irgendjemand die Trophäe (siehe unten) entdeckt, bitte kontaktiert uns.