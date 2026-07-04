Indie Entwickler von gefeiertem Spiel mit 90er Metascore über Sonys Pläne, komplett auf digital umzusteigen: "Es killt wirklich meine Lust, für die Plattform zu entwickeln"

Für PlayStation-Konsolen wird dieser Entwickler künftig keine besonderen physischen Editionen mehr herausbringen können.

Die künftige "Digital only"-Strategie von Sony ist das große Thema in der Gamingwelt in dieser Woche. Sie folgt direkt auf die Nachricht, dass physische GTA 6-Editionen ohne Disc, sondern lediglich mit einem Code in der Box kommen werden. Beide Ankündigungen sind verständlicherweise auf wenig Gegenliebe gestoßen. Unter den Personen, die sich frustriert zeigen, ist auch der Entwickler eines beliebten Indie-Hits.

Sonys Entscheidung demotiviert auch Entwickler

Billy Basso hat als Solo-Entwickler ganze sieben Jahre Arbeit in sein Spiel Animal Well gesteckt. Die hat sich voll und ganz ausgezahlt, schließlich kam der Metroidvania-Puzzle-Platformer in der Gaming Community und bei der Kritik richtig gut an. Auf Metacritic steht die PC-Version, die am meisten Reviews erhalten hat, bei einem 90er-Schnitt, auf Steam ergeben die User-Wertungen durchschnittlich eine 95.

0:29 Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Autoplay

Der Entwickler hat sich jetzt auf Twitter/X zu Wort gemeldet und seinen Frust darüber geteilt, dass Sony in Zukunft komplett auf Discs verzichten will:

Extrem traurig, daran zu denken, dass ich niemals wieder ein physisches Spiel für die PlayStation rausbringen werde. Die physische Version von Animal Well rauszubringen, war eine große Motivation während der gesamten Entwicklung. Es killt wirklich meine Lust, für diese Plattform zu entwickeln. Ich hoffe, sie werden diese Entscheidung rückgängig machen : (

Anbei zeigt Basso Fotos von seinen physischen Versionen für die PS5.

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Auch auf der offiziellen Webseite des Entwicklers nehmen die physischen Versionen für PS5 und Nintendo Switch einen prominenten Platz ein. Während nicht wenige Indie-Spiele nur digital erscheinen, gibt es zu Animal Well neben der Standard Version sogar noch limitierte Editionen mit einem Cover Artwork von Derek Yu, der Spelunky und UFO 50 entwickelt hat.

Bei der Nintendo-Edition ist dann auch gleich das Kompatibilitäts-Update für die Switch 2 mit auf der Disc. Insgesamt macht das deutlich, wie wichtig Basso physische Releases sind. Und bei Spieler*innen trifft er damit besonders aktuell einen Nerv. Sowohl das Thema "Game Preservation" also auch das Retten von Spielen für die Zukunft sowie der Weiterverkauf bereiten gerade vielen Bauchschmerzen.

Besitzt ihr selbst physische Editionen von Indie-Titeln, womöglich sogar von Animal Well? Und an welchen hängt ihr besonders?