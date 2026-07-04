LEGO-Fan entwirft nahezu perfekte Zitrone im Größenverhältnis von 1:1 und sie wird im lokalen Store ausgestellt

Hier seht ihr den glücklichen LEGO-Baumeister und seine ausgestellte Zitrone (Bild: reddit.com/user/BricksOnSet/).

Viele erwachsene LEGO-Fans organisieren sich in Gruppen, treffen sich, tauschen sich aus und zeigen sich gegenseitig ihre MOCs (My Own Creation). Eines dieser Bauwerke hat so große Begeisterung ausgelöst, dass es jetzt sogar im örtlichen LEGO-Laden des Baumeisters ausgestellt wird. Es sieht aber auch wirklich genial aus.

LEGO-Fan baut Zitrone in Lebensgröße nach

Aus LEGO lassen sich natürlich ganz hervorragend irgendwelche Häuschen basteln und es spricht auch nichts dagegen, einfach nur nach Anleitung zu bauen und sich die schicken Sets ins Regal oder in die Vitrine zu stellen. Es gibt aber auch viele echte Baumeister*innen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die coolsten Eigenkreationen entwerfen.

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Einer davon ist der Mensch hinter dem Reddit-Account BricksOnSet. Der hat sich vor allem den Speisen verschrieben und entwirft im Zuge dessen unter anderem auch extrem realistisch wirkende Früchte. Neben Toastern, Spiegeleiern, Chicken Wings und vielem, vielem mehr. Selbst abgenagte Knochen hat er schon gebaut und sie sehen richtig gut aus.

Besonderes Augenmerk liegt aber auf seiner Zitrone. Die hat er im Rahmen einer Challenge seiner LEGO-Gruppe entworfen. Eigentlich sollte es dabei um Pflanzen gehen, also hat er der Zitrone noch ein Blättchen verpasst, um die Grenzen der Kategorie nicht allzu sehr zu dehnen. Eine halbe Zitrone hatte er sowieso schon, also folgte auch noch die Ganze.

Bei einem Treffen im Mai wurde sein Bauwerk dann dafür ausgewählt, in einem kleinen Schaukasten des örtlichen LEGO-Ladens ausgestellt zu werden. Die weißen Verzierungen auf der halben Zitrone sind übrigens selbst gemachte Vinyl-Verzierungen.

Hier könnt ihr euch die Bildergalerie dazu ansehen:

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In den Kommentaren freuen sich sehr viele LEGO-Fans gemeinsam mit dem Baumeister über seinen Erfolg und beglückwünschen ihn entsprechend. Das nahezu perfekte Design der Zitrone wird selbstverständlich ordentlich über den Klee gelobt und – schließlich sind wir hier im Internet – gibt es auch jede Menge Scherze.

Besonders amüsant wirken die kleinen Seitenhiebe auf Alec aka LEGO Master Model Builder Alecsander Posta. Der LEGO-YouTuber stellt unter anderem immer mal wieder die Bauwerke von Kindern vor. Er hat allerdings auch schon eine sehr detaillierte Zitrone gebaut, die auf dem Modell eines Kindes basierte, das viele Fans aber für eine komplett andere Frucht gehalten haben: entweder eine Ananas oder eine Paprika.

Wie findet ihr die selbstgebaute Zitrone und wünscht ihr euch jetzt auch einen Obstkorb von LEGO?