Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine "zu kurzen Credits" - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen

Er wollte 100 und bekam 60.000. Die überwältigende Macht des Internets sollte nie unterschätzt werden.

Jonas Herrmann
29.01.2026 | 18:01 Uhr

Ein einzelner Tweet kann viel bewirken. Ein einzelner Tweet kann viel bewirken.

Das japanische Indie-Studio Connected Shadow Games wollte für ihren neuen Horror-Titel Twilight Moonflower ein paar Extra-Namen für die Credits sammeln. Am Ende meldeten sich mehr als 60.000 Fans.

300 Stunden reine Willenskraft

Die Macht des Internets ist in der Vergangenheit schon öfter unterschätzt worden. Unvergessen sind etwa die "Project X"-Parties in der Anfangszeit von Facebook, bei denen die Ausrichter*innen aus Versehen alle eingeladen haben und am Ende auch fast alle gekommen sind.

Video starten 41:44 Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Etwas ganz Ähnliches, wenn auch mit weniger desaströsen Konsequenzen, ist kürzlich dem japanischen Indie-Entwickler Connected Shadow Games passiert. Im November 2025 wendete er sich an die X-Community, weil die Credits seines neuen Spiels so kurz seien.

Der Titel Twilight Moonflower, in dem Spieler*innen zusammen eine heimgesuchte japanische Kleinstadt erkunden können, wurde nur von ihm und ganz wenigen weiteren Leuten entwickelt. Die Credits sind demnach winzig. Daher versprach er, alle User im Abspann unterzubringen, die den Beitrag liken. Das Ziel: Ungefähr 100 Namen sollten so zusammenkommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Vor wenigen Tagen meldete er sich mit einem weiteren Post zurück. Knapp 60.000 Leute haben demnach den Beitrag gefunden und mit einem Like versehen. Und nun – versprochen ist versprochen: Er packte alle Namen ins Spiel.

Er selbst sagt, dass ihn diese Aufgabe über 300 Stunden purer Willenskraft gekostet hat. Wer die kompletten Credits des Spiels sehen will, muss dafür ungefähr eine halbe Stunde einplanen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Twilight Moonflower ist ein Horrorspiel für 1-4 Spieler*innen, das am 30. Januar 2026 auf Steam erscheint. Im Titel geht es darum, eine zufallsgenerierte Kleinstadt-Nachbarschaft irgendwo in Japan zu erkunden.

Derzeit Beliebt auf Gamepro.de
Stardew Valley trifft Diablo: In Emberville baut ihr euer idyllisches Dorf auf, aber unter der Erde lauern Dämonen und der Tod
von Maximilian Franke
Stardew Valley trifft Diablo: In Emberville baut ihr euer idyllisches Dorf auf, aber unter der Erde lauern Dämonen und der Tod
Updates für immer: Hytale bekommt Patches "solange es Gaming gibt", sagt der Chef-Entwickler
von Maximilian Franke
Updates für immer: Hytale bekommt Patches solange es Gaming gibt, sagt der Chef-Entwickler

Die Welt wird von Yokai heimgesucht und die Spieler*innen müssen versuchen, diese paranormalen Erscheinungen zu versiegeln und vor ihnen fliehen. Dadurch, dass jede Runde einzigartig ist, soll das Spiel einen hohen Wiederspielwert bieten. Das Marketing ist schonmal gelungen.

Wie gefällt euch die Idee des Spiels und würdet ihr auch gerne in den Credits auftauchen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

vor einer Minute

Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5
Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine zu kurzen Credits - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen

vor 15 Minuten

Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine "zu kurzen Credits" - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen
Hytale bekommt Updates solange es Gaming gibt, bekräftigt der Chef-Entwickler und verrät, wie es in Zukunft weitergehen soll

vor 43 Minuten

Hytale bekommt Updates "solange es Gaming gibt", bekräftigt der Chef-Entwickler und verrät, wie es in Zukunft weitergehen soll
Nintendo Direct zu Tomodachi Life - Release und weitere Infos zur Life-Sim für die Switch im Überblick

vor 2 Stunden

Nintendo Direct zu Tomodachi Life - Release und weitere Infos zur Life-Sim für die Switch im Überblick
mehr anzeigen