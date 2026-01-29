Indie-Entwickler brauchte noch 100 Namen für seine "zu kurzen Credits" - am Ende meldeten sich 60.000 Menschen und er brauchte 300 Stunden, um alle einzutragen

Ein einzelner Tweet kann viel bewirken.

Das japanische Indie-Studio Connected Shadow Games wollte für ihren neuen Horror-Titel Twilight Moonflower ein paar Extra-Namen für die Credits sammeln. Am Ende meldeten sich mehr als 60.000 Fans.

300 Stunden reine Willenskraft

Die Macht des Internets ist in der Vergangenheit schon öfter unterschätzt worden. Unvergessen sind etwa die "Project X"-Parties in der Anfangszeit von Facebook, bei denen die Ausrichter*innen aus Versehen alle eingeladen haben und am Ende auch fast alle gekommen sind.

41:44 Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Autoplay

Etwas ganz Ähnliches, wenn auch mit weniger desaströsen Konsequenzen, ist kürzlich dem japanischen Indie-Entwickler Connected Shadow Games passiert. Im November 2025 wendete er sich an die X-Community, weil die Credits seines neuen Spiels so kurz seien.

Der Titel Twilight Moonflower, in dem Spieler*innen zusammen eine heimgesuchte japanische Kleinstadt erkunden können, wurde nur von ihm und ganz wenigen weiteren Leuten entwickelt. Die Credits sind demnach winzig. Daher versprach er, alle User im Abspann unterzubringen, die den Beitrag liken. Das Ziel: Ungefähr 100 Namen sollten so zusammenkommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Vor wenigen Tagen meldete er sich mit einem weiteren Post zurück. Knapp 60.000 Leute haben demnach den Beitrag gefunden und mit einem Like versehen. Und nun – versprochen ist versprochen: Er packte alle Namen ins Spiel.

Er selbst sagt, dass ihn diese Aufgabe über 300 Stunden purer Willenskraft gekostet hat. Wer die kompletten Credits des Spiels sehen will, muss dafür ungefähr eine halbe Stunde einplanen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Twilight Moonflower ist ein Horrorspiel für 1-4 Spieler*innen, das am 30. Januar 2026 auf Steam erscheint. Im Titel geht es darum, eine zufallsgenerierte Kleinstadt-Nachbarschaft irgendwo in Japan zu erkunden.

Die Welt wird von Yokai heimgesucht und die Spieler*innen müssen versuchen, diese paranormalen Erscheinungen zu versiegeln und vor ihnen fliehen. Dadurch, dass jede Runde einzigartig ist, soll das Spiel einen hohen Wiederspielwert bieten. Das Marketing ist schonmal gelungen.

Wie gefällt euch die Idee des Spiels und würdet ihr auch gerne in den Credits auftauchen?