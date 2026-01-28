Stardew Valley trifft Diablo: In Emberville baut ihr euer idyllisches Dorf auf, aber unter der Erde lauern Dämonen und der Tod

Emberville mixt düsteres RPG mit idyllischer Farming-Sim im Stil von Stardew Valley.

Wenn ihr gerne Indies wie Stardew Valley spielt und euch eine düstere Variante mit Dämonen und einer Unterwelt wünscht, könnte das kommende Emberville genau das Richtige für euch sein. Darin kümmert ihr euch um eure Farm und helft den Menschen in der Nachbarschaft. Doch unter der friedlichen Idylle lauert das Böse und muss bekämpft werden.

Was ist Emberville?

Emberville ist bereits seit über zwei Jahren in Arbeit und entsteht beim irischen Studio Cygnus Cross. Die Devs beschreiben ihr Projekt selbst als “Diablo lite trifft Stardew Valley” und planen mit einem Early Access-Release 2026 auf Steam.

Der Gameplay-Fokus liegt neben klassischen Farm-Sim-Features stärker auf Echtzeit-Kämpfen gegen Monster, die sich in einem großen, prozedural generierten Dungeon eingenistet haben.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Ankündigungs-Trailer anschauen:

Ein idyllisches Dorf und ein teuflischer Dungeon

Ihr erwacht zu Beginn in einer dunklen Höhle, dem “Vitromotus” genannten Dungeon, und habt euer Gedächtnis verloren. Nachdem ihr mit Müh und Not den Ausgang erreicht, landet ihr im Dorf Emberville und werdet von den ansässigen Leuten aufgenommen.

Im Laufe der Zeit lernt ihr mehr über das Schicksal des Ortes und seiner Charaktere. Außerdem helft ihr dabei, das Dorf aufzubauen. Crafting, Farming und Sammeln von Ressourcen spielen also wie gewohnt eine große Rolle, während ihr Quests für eure neuen Bekanntschaften erledigt, ihre Geschichten erfahrt und euer Grundstück schick macht – so weit, so gewohnt.

Wenn ihr die Tiefen des Vitromotus erkundet, um seine Geheimnisse zu erfahren oder verirrte Seelen zurück an die Oberfläche zu retten, müsst ihr euch gut ausrüsten. Hier soll ein RPG-Klassensystem zum Tragen kommen, mit dem ihr den Kampfstil und die Fähigkeiten eures Charakters anpassen könnt. Je tiefer ihr euch hineinwagt, desto stärker werden die Feinde.

Falls ihr euch in den Minen von Stardew Valley bisher wie Zuhause fühlt, ist Emberville also wie für euch gemacht. Der Trailer macht allerdings auch klar, dass das Gegner- und Leveldesign unter Tage eine ganze Ecke düsterer wird, als im Cozy-Hit von ConcernedApe.

Der Stardew Valley-Schöpfer arbeitet übrigens derzeit an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier, das ebenfalls düsterer werden soll, als sein Bauernhof-Hit:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Bei euren Touren durch die Finsternis von Emberville werdet ihr viel Loot finden, darunter auch unterschiedliche Waffen-Arten, wie CohhCarnage es beschreibt (via Youtube). Womöglich ist das auch ein Ursprung des Diablo-Vergleichs, abseits der Kameraperspektive und des Fantasy-Settings.

Der stärkere Fokus auf Kämpfe fordert allerdings auch ein paar Einschränkungen für Cozy-Fans. Zwar werdet ihr die Figuren von Emberville besser kennenlernen und mehr zu ihren Hintergründen erfahren, romantische Beziehungen sind allerdings nicht möglich, wie in einem FAQ bestätigt wurde.

Für die Umsetzung hat sich Cygnus Cross prominente Unterstützung geholt. Als Produzent ist etwa der YouTuber CohhCarnage mit an Bord und berät das Team bei der Entwicklung.

Außerdem wird es eine englische Sprachausgabe geben. Im Trailer hört ihr bereits die Stimme von Alex Jordan, der schon in Cyberpunk 2077 und Baldur's Gate 3 mit dabei war. Zudem ist auch kurz Doug Cockle zu hören, der englische Sprecher von Hexer Geralt aus The Witcher.

Was denkt ihr: Könnte Emberville etwas für euch sein oder bleibt ihr erstmal noch skeptisch?