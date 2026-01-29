Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst

Das sind die fünf geheimen Missionen im B2-Set von Pokémon TCG Pocket.

Pokémon TCG Pocket ist in das nächste Set gestartet und mit "Traumhafte Parade" gibt es jetzt wieder 155 neue Karten. Wir zeigen euch hier, wie ihr die fünf neuen, geheimen Missionen löst.

Alle Secret Missions in Traumhafte Parade

Mit dem Set B2 macht das Spiel wieder etwas anders. Auch wenn es sich um eine größere Erweiterung mit 155 Karten handelt, gibt es nur ein Pack, das ihr ziehen könnt.

Dadurch müsst ihr für die fünf geheimen Missionen auch mehr Pokémon sammeln, als üblich. Als Belohnung winkt neben Shop-Tickets, Pack- und Wunder-Sanduhren auch ein Emblem von Mauzi.

Traumhafte Parade-Museum 1

Aufgabe: Sammle alle 1-Stern-Full-Art-Karten in Traumhafte Parade Tuska Roserade Vivillon Masskito Reshiram Choreogel Hopplo Amagarga Urgl Minun Toxel Galar-Ponita Snubbull Servol Sandan Monargoras Legios Alola-Sleimok Felilou Yveltal Galar-Barrikadax Galar-Mauzinger Brutalanda Bummelz

Sammle alle 1-Stern-Full-Art-Karten in Traumhafte Parade Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Traumhafte Parade-Museum 2

Aufgabe: Sammle alle Rainbow-ex-Karten in Traumhafte Parade Türkisgrüne-Maske Ogerpon ex Kopplosio ex Alola-Vulnona ex Mega-Sumpex ex Riffex ex Mimigma ex Brockoloss ex Mega-Flunkifer ex Mega-Kangama ex

Sammle alle Rainbow-ex-Karten in Traumhafte Parade Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Traumhafte Parade-Museum 3

Aufgabe: Sammle alle Full Art-Trainer-Karten in Traumhafte Parade Diantha Urlauberin Jongleur Nezz

Sammle alle Full Art-Trainer-Karten in Traumhafte Parade Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Fantastical Parade: Immersive Experience

Aufgabe: Sammle alle Immersive Art-Karten in Traumhafte Parade Mauzi Mega Guardevoir ex

Sammle alle Immersive Art-Karten in Traumhafte Parade Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Pokémon and the Town Festival

Aufgabe: Sammle die folgenden Karten aus Traumhafte Parade Türkisgrüne-Maske Ogerpon ex Liberlo Masskito Legios Ledian Alola-Knogga Pottrott Choreogel Botogel Snubbull Famieps Farbeagle Gelatini Lichtel Bummelz Pandir Irrbis

Sammle die folgenden Karten aus Traumhafte Parade Belohnung: Mauzi-Emblem

Die B-Reihe wird noch das ganze Jahr über, voraussichtlich bis Ende Oktober mit monatlichen Sets fortgesetzt. Weiterhin könnt ihr Karten aus den alten Sets auch mit dem neuen Pack vermischen. Wann die alten Karten aus der Rotation fliegen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Welche der geheimen Missionen habt ihr schon abgeschlossen?