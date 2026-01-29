Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst

Mit dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" gibt es auch wieder geheime Missionen – diese Aufgaben müsst ihr erfüllen.

Pokémon TCG Pocket ist in das nächste Set gestartet und mit "Traumhafte Parade" gibt es jetzt wieder 155 neue Karten. Wir zeigen euch hier, wie ihr die fünf neuen, geheimen Missionen löst.

Alle Secret Missions in Traumhafte Parade

Mit dem Set B2 macht das Spiel wieder etwas anders. Auch wenn es sich um eine größere Erweiterung mit 155 Karten handelt, gibt es nur ein Pack, das ihr ziehen könnt.

Dadurch müsst ihr für die fünf geheimen Missionen auch mehr Pokémon sammeln, als üblich. Als Belohnung winkt neben Shop-Tickets, Pack- und Wunder-Sanduhren auch ein Emblem von Mauzi.

Video starten 0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

Traumhafte Parade-Museum 1

  • Aufgabe: Sammle alle 1-Stern-Full-Art-Karten in Traumhafte Parade
    • Tuska
    • Roserade
    • Vivillon
    • Masskito
    • Reshiram
    • Choreogel
    • Hopplo
    • Amagarga
    • Urgl
    • Minun
    • Toxel
    • Galar-Ponita
    • Snubbull
    • Servol
    • Sandan
    • Monargoras
    • Legios
    • Alola-Sleimok
    • Felilou
    • Yveltal
    • Galar-Barrikadax
    • Galar-Mauzinger
    • Brutalanda
    • Bummelz
  • Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Traumhafte Parade-Museum 2

  • Aufgabe: Sammle alle Rainbow-ex-Karten in Traumhafte Parade
    • Türkisgrüne-Maske Ogerpon ex
    • Kopplosio ex
    • Alola-Vulnona ex
    • Mega-Sumpex ex
    • Riffex ex
    • Mimigma ex
    • Brockoloss ex
    • Mega-Flunkifer ex
    • Mega-Kangama ex
  • Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Traumhafte Parade-Museum 3

  • Aufgabe: Sammle alle Full Art-Trainer-Karten in Traumhafte Parade
    • Diantha
    • Urlauberin
    • Jongleur
    • Nezz
  • Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Fantastical Parade: Immersive Experience

  • Aufgabe: Sammle alle Immersive Art-Karten in Traumhafte Parade
    • Mauzi
    • Mega Guardevoir ex
  • Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets

Pokémon and the Town Festival

  • Aufgabe: Sammle die folgenden Karten aus Traumhafte Parade
    • Türkisgrüne-Maske Ogerpon ex
    • Liberlo
    • Masskito
    • Legios
    • Ledian
    • Alola-Knogga
    • Pottrott
    • Choreogel
    • Botogel
    • Snubbull
    • Famieps
    • Farbeagle
    • Gelatini
    • Lichtel
    • Bummelz
    • Pandir
    • Irrbis
  • Belohnung: Mauzi-Emblem
Die B-Reihe wird noch das ganze Jahr über, voraussichtlich bis Ende Oktober mit monatlichen Sets fortgesetzt. Weiterhin könnt ihr Karten aus den alten Sets auch mit dem neuen Pack vermischen. Wann die alten Karten aus der Rotation fliegen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Welche der geheimen Missionen habt ihr schon abgeschlossen?

