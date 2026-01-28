Läuft gerade Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9
Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Magdalena Ihsen, Natalie Schermann
28.01.2026 | 18:00 Uhr

Nur noch ein Monat bis zum Release von Resident Evil: Requiem! Natalie konnte das Horror-Highlight bereits 3 Stunden lang anspielen und bringt exklusive Infos mit: Wie spielt sich der „alte“ Leon? Warum sind die neuen Zombies so verdammt unheimlich? Und kann Capcom den Spagat zwischen purer Action und dem intensiven Horror von Teil 7 wirklich meistern? Erfahrt im Talk mit Magdalena alles über das neue Crafting-System und warum Natalie trotz großer Skepsis plötzlich optimistisch ist.

 

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
