Hytale bekommt Updates "solange es Gaming gibt", bekräftigt der Chef-Entwickler und verrät, wie es in Zukunft weitergehen soll

Hytale hat womöglich eine lange Zukunft vor sich.

Die Minecraft-Alternative Hytale ist vor Kurzem im Early Access auf Steam erschienen. Seitdem sind bereits mehrere Updates erschienen, die Fehler behoben, am Balancing geschraubt und neue Features mitgebracht haben. Wenn es nach Director Simon Collins-Laflamme geht, wird sich das auch niemals ändern.

So soll es mit Hytale in Zukunft weitergehen

Konkret schreibt er auf Twitter/X: “Hytale ist ein Spiel für die Ewigkeit und wird Updates bekommen, solange Gaming existiert”. Nun steckt dahinter offensichtlich eine recht pathetische Aussage eines Entwicklers, der sehr von seinem Projekt überzeugt ist. Allerdings unterstreicht der Tweet dennoch, wie ernst es dem Team anscheinend mit Hytale ist.

0:40 Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm

Autoplay

So wurde etwa zeitgleich auch ein Plan veröffentlicht (via Twitter/X), der Fans einen Überblick über die geplante Frequenz von zukünftigen Patches informiert. Wenn das Studio die geplanten Zeiträume für vorläufige Pre-Releases als Testphase und die Veröffentlichung neuer Inhalte einhalten kann, steht Hytale-Fans eine rosige Zukunft bevor.

So sollen etwa jede Woche neue Änderungen als Pre-Release kommen, die dann von der Community gewissermaßen als Beta ausprobiert werden können. Mit dem entsprechenden Feedback wird dann an den richtige Updates geschraubt.

Diese sollen ungefähr alle zwei bis sechs Wochen erscheinen. Zusätzlich sind kurzfristige Hotfixes für akute Probleme jederzeit möglich, bekräftigt Collins-Laflamme. Ausnahmen im Muster könne es aber trotzdem geben, etwa durch Urlaube, Feiertage oder andere Gründe.

Wichtig sei für die offizielle Veröffentlichung vor allem, dass die getesteten Pre-Release-Inhalte stabil laufen, heißt es. Damit dieser Zeitplan längerfristig eingehalten werden kann, gäbe es keine Ablenkungen für die Devs, erklärt der Collins-Laflamme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

“Die Updates werden für eine Weile konstant sein; wir haben zu viel zu tun. Wir sind nicht Cross-Plattform oder haben andere Nebenaufgaben am Laufen. Unser gesamter Fokus liegt auf der Produktion unseres Traumspiels.”

Ob das auf Dauer funktioniert und die angepriesene Ewigkeit eingehalten werden kann, ist natürlich offen. Auf jeden Fall wird durch die regelmäßige Kommunikation von Hypixel Studios deutlich, dass Hytale auf absehbare Zeit erstmal nirgendwo hingeht und gekommen ist, um zu bleiben.

Viel Motivation nach einer schwierigen Entwicklung

Die hohe emotionale Involviertheit von Collins-Laflamme ist wohl nicht nur damit zu erklären, dass er ein großer Fan seines Spiels ist. Tatsächlich haben er und sein Team eine lange und beschwerliche Reise hinter sich, in der das große Projekt zwischenzeitlich sogar vor dem Aus stand.

Letztlich konnte Hytale und viele Jahre Arbeit dadurch gerettet werden, dass der Chef-Entwickler das Spiel vom ehemaligen Publisher Riot Games (League of Legends) aufkaufte und zumindest Teile der bis dahin gebauten Inhalte weiterverwenden konnte.

Dazu kommt ein bisher hohes Interesse an dem Spiel, das einst als Minecraft-Server begann. Noch vor der Early Access-Veröffentlichung hatte Hypixel Studios so viele Vorbestellungen erhalten, dass die nächsten zwei Jahre Entwicklung bereits finanziell gesichert sind.

Was denkt ihr: Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen und geplanten Support von Hytale?