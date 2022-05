Nintendo Direct angekündigt: Morgen gibt's massig neue Spiele und News von der Indie World

Heute am Morgen gab es noch das Gerücht, jetzt ist es offiziell: Nintendo hat die kommende Direct angekündigt, in der während eines Livestreams erneut die "kleinen" Spiele im Fokus stehen. (via Twitter)

Datum: 11. Mai

11. Mai Uhrzeit: 16:00 Uhr

Das wird gezeigt: Laut Nintendo wird es in gut 20 Minuten nicht um die großen Exklusivspiele für die Nintendo Switch wie Xenoblade Chronicles 3 gehen, sondern in einer Indie World, wie der Name bereits verrät, um Indiespiele für die Hybridkonsole.

Hier könnt ihr den Livestream verfolgen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr habt die Qual der Wahl: Entweder ihr verfolgt den Stream über den YouTube-Kanal von Nintendo, schaut auf Twitch vorbei oder lest euch im Anschluss an die Veranstaltung gemütlich die Zusammenfassung des Events hier auf GamePro durch.

Diese Spiele könnten gezeigt werden

Natürlich kommen wir auch bei der kommenden Indie World nicht drumherum den Namen Hollow Knight: Silksong in den Raum zu werfen – mit Traditionen soll man schließlich nicht brechen (oder so...). Seit drei Jahren ist das so heiß ersehnte Metroidvania in der Versenkung verschwunden und irgendwann muss es ja aus der Käferhöhle krabbeln.

Ein weiterer heißer Kandidat wäre das RPG Sports Story, dessen geistiger Vorgänger Golf Story eines der besten Indiespiele für die Switch ist. Selbst dann, wenn man mit dem Rasensport so gar nichts anfangen kann. Möglich wäre auch, dass wir mehr über das Mystery-Adventure Oxenfree 2: Lost Signals erfahren, das ebenfalls für 2022 angekündigt ist.

Einen Blick ins Spiel könnt ihr hier werfen:

Welche Indies könnten noch gezeigt werden? Heiße Kandidaten wären auch vielversprechende Indies wie Sea of Stars, Aliisha oder Loco Motive, die allesamt während der vergangenen Indie World im Dezember 2021 vorgestellt wurden und noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Möglich, dass der Release nahe ist und wir die Spiele morgen erneut sehen.

Welches Indiespiel wollt ihr morgen sehen und wie sicher seid ihr euch, dass Silksong gezeigt wird?