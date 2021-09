inFamous-Fans entdecken Hinweis, der auf Neues beim PlayStation Showcase deuten könnte

Am kommenden Donnerstag findet der große PlayStation Showcase statt und es sollen neue Spiele der internen PlayStation Studios gezeigt werden. Bei einem Spiel könnte es sich um das Superhelden-Epos inFamous handeln, das vielleicht zurückkehrt. Das glauben zumindest manche Fans jetzt dank einem Hinweis.

Ein neues inFamous könnte diese Woche angekündigt werden

Auf Twitter hat der Account @Onion00048 eine Domain-Information für die offizielle Webseite von inFamous gepostet. Auf dieser ist zu erkennen, dass die Webseite am 29. Juni 2021 das letzte Mal aktualisiert wurde. Was genau geändert wurde, ist nicht einsehbar.

Bekannter Leaker äußert sich: Der Tweet ist eine Antwort auf einen vermeintlichen Leak von Insider Shpeshal Nick. Der macht darin aber selbst nicht allzu große Hoffnungen. Zwar sagt er, dass inFamous beim PlayStation Showcase auftauchen könnte, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass er diese Information nicht bei seinen Quellen verifizieren konnte.

Wann findet der PlayStation Showcase statt? Sony wird an diesem Donnerstag, dem 9. September, um 22 Uhr deutscher Zeit die digitale Bühne betreten. Im Rahmen der Show sollen neue PS5-Spiele und Updates zu angekündigten Spiele von Third Party- und First Party-Studios gezeigt werden. Mehr Infos lest ihr hier:

Was ist inFamous?

Darum geht's: In der inFamous-Reihe, entwickelt von Sucker Punch (Ghost of Tsushima, Sly Cooper), sind manche Menschen mit Superkräften ausgestattet. Da aber nicht jeder diese Gabe für gute Zwecke nutzt, werden die sogenannten Conduits von der Gesellschaft verstoßen. In jedem Teil gibt es ein Karma-System, wodurch ihr selbst den Verlauf der Geschichte in eine gute oder eine böse Richtung lenken könnt.

Was könnte gezeigt werden? Am interessantesten für die meisten könnte ein vollwertiges Sequel sein, das wieder einen neuen Charakter nach inFamous: Second Son in den Fokus stellt. Remaster/Remakes der ersten beiden PS3-Ableger sind ebenfalls möglich. Eine PS5-Version von Second Son hingegen ist weniger vorstellbar, da das Spiel bereits von der Power der Konsole profitiert und in 60 FPS läuft.

Worüber würdet ihr euch mehr freuen? Ein neues inFamous oder ein Remaster der alten PS3-Teile?