10 Jahre altes Action-Spiel für PS4 ist auch heute noch ein spektakulärer Grafikkracher, Fans sagen: 'Es war seiner Zeit voraus'

Es ist jetzt fast genau zehn Jahre her, dass mit Infamous: Second Son ein richtig gutes Argument für den PS4-Kauf veröffentlicht wurde. Das PS4-Exclusive wurde nur wenige Monate nach dem Launch der damals neuen Konsolen-Generation veröffentlicht und muss sich auch heute nicht vor vergleichbaren Titeln verstecken. Ganz im Gegenteil.

Darum geht's: Die PS4 ist im November 2013 veröffentlicht worden und am 21. März 2014 erschien dann Infamous: Second Son. Der Open World-Titel lässt uns als Held wider Willen durch die Gegend flitzen, während wir mit richtig coolen Spezialfähigkeiten ausgestattet sind.

Verantwortlich dafür zeichnet das Entwicklerstudio Sucker Punch, die ihr mittlerweile höchstwahrscheinlich von anderen großartigen Open World-Spielen wie zum Beispiel Ghost of Tsushima kennen dürftet. Aber sie haben ihr Handwerk auch schon vor einer Dekade beherrscht, und zwar mit Bravour.

Das zeigt unter anderem dieses Gameplay-Video hier:

Besser als manche neue Spiele? Aber auch auf Twitter aka X freuen sich die Fans nach so langer Zeit immer noch über den Titel. Hier seht ihr zum Beispiel einen Gameplay-Clip, der mit dem Claim versehen ist, dass es auch heute noch neue Next Gen-Spiele von Third Party-Entwicklerstudios gibt, die bei Weitem nicht an die Qualität von Infamous: Second Son herankommen würden:

Was ist so cool daran? Was hier zu sehen ist, stellt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt dessen dar, was wir in Infamous: Second Son so machen können. Aber es vermittel trotzdem schon einmal einen sehr guten Eindruck davon, wie gut der Titel auch jetzt noch aussieht und wie spaßig sich das Ganze spielt. Eine sehr viel längere Version davon könnt ihr in unserem GamePro-Test zu Infamous: Second Son lesen.

Flottes Gameplay

Absurd mächtige Spezialfähigkeiten

Beeindruckende Partikel-Effekte

Zerstörbare Umgebungen

Nahtloser Übergang beim Wände hochklettern

Es sieht einfach spektakulär aus und fühlt sich auch so an. Dazu tragen natürlich die schicken Rauch- und Feuereffekte ihren Teil bei, genau wie die Zeitlupen-Effekte.

Es macht auch einfach Laune, die Feinde mit Feuerbällen zu beschmeißen und in Windeseile an Hauswänden hochrennen zu können, nur um dann von oben auf die Gegner herabzustürzen. Das Spiel sei seiner Zeit vorausgewesen, schreibt ein Fan in den Kommentaren unter dem Tweet.

Kommt da noch mehr Infamous? Das steht offiziell noch nciht fest. Aber zumindest wurde von Entwicklerstudio Sucker Punch Productions schon einmal vor längerer Zeit zu Protokoll gegeben, dass man die eigenen Reihen und Marken nicht einfach aufgeben werde. Nach dem Erfolg von Ghost of Tsushima gehen viele Fans davon aus, dass uns demnächst eher ein Sequel dazu erwartet als ein neuer Sly Cooper- oder Infamous-Teil.

Wie denkt ihr über Infamous: Second Son und seine Qualitäten im Vergleich zu neueren Spielen?