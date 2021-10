Infamous und Sly Cooper kehren angeblich bald auf PS5 zurück

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder: Sowohl Sly Cooper als auch Infamous könnten demnächst wiederbelebt werden. Zumindest glauben das einige Insider, die angeblich über verlässliche Quellen bei Sony verfügen. Allzu unwahrscheinlich wirkt das nicht. Beide Spielreihen waren mal beinahe so etwas wie ein Aushängeschild für die PlayStation-Marke und in letzter Zeit war es um beide Franchises auch verdächtig still. Hinweise auf eine Rückkehr gibt es bereits seit geraumer Zeit.

Laut Gerüchten sollen die beiden Sony-Klassiker demnächst ein Comeback feiern

Darum geht's: Der XboxEra-Mitbegründer Nick "Shpeshal Nick" Baker hat von einer "OG Sony-Quelle" offenbar gesteckt bekommen, dass sowohl Sly Cooper als auch Infamous eine Rückkehr auf der PS5 feiern könnten. Das war es allerdings auch schon. Wann es soweit sein soll, ob es sich um Sequels, Remakes oder Reboots handelt und derlei mehr wird nicht verraten.

Was ist Infamous? Bei Infamous handelt es sich um eine Spielereihe von Sucker Punch. In den Third Person-Action Adventures werden wir mit Superkräften ausgestattet und können in einer recht offenen Spielwelt für ordentlich Rambazamba sorgen. Dabei spielen auch Entscheidungen und ein Moral-System eine Rolle. Infamous: Second Son war eines der ersten PS4-Spiele:

Was ist Sly Cooper? Sly Cooper ist ebenfalls ein von Sucker Punch entwickeltes Franchise (Teil 4 für PS3 kam aber von Sanzaru). Allerdings stammt die Reihe bereits aus der PS2-Ära und liegt seitdem auf Eis. In Sly Cooper spielen wir den titelgebenden Waschbären, der sich gleichzeitig als Dieb, aber auch als Verbrechensbekämpfer verdingt.

Darum wirkt ein Comeback wahrscheinlich: Sucker Punch gehört zu Sony und hat beide Reihen aus der Taufe gehoben. Sowohl zu Sly Cooper als auch zu Infamous gab es bereits Gerüchte und Spekulationen, dass die Marken auf der PS5 zurückkehren könnten:

Das könnte dagegen sprechen: Das Entwicklerstudio Sucker Punch feierte seinen bisher größten Erfolg mit Ghost of Tsushima. Darum dürften die Verantwortlichen hinter den Kulissen momentan wahrscheinlich mit einer Fortsetzung des Open World-Spektakels beschäftigt sein. Aber natürlich könnten auch verschiedene interne Teams an mehreren unterschiedlichen Projekten arbeiten.

Von welchem Spiel wünscht ihr euch ein Comeback sehnlicher? Sly Cooper oder Infamous?