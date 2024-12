Infinity Nikki - Gacha-System, Währungen und die wichtigsten Begriffe erklärt

Alle Infos zum Gacha-System und Mikrotransaktionen in Infinity Nikki.

Wenn ihr das kostenlose Open World-Spiel Infinity Nikki auf PS5, PC oder Mobile das erste Mal startet, dauert es nicht lange, bis euch das Gacha-System begegnet. Falls ihr nicht schon absolute Veteranen mit dieser Mechanik sein solltet, kann die schiere Masse an Menüs, Währungen und Begriffen etwas überrumpeln.

In diesem Artikel erklären wir euch grundlegende Mechaniken, die verschiedenen Ressourcen und Begriffe, um hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Denn hinter der bunten Cozy-Optik von Infinity Nikki stecken optionale, aber teure und teils auf Glück basierende Mikrotransaktionen, die ihr im Auge behalten solltet. Ganz besonders dann, wenn ihr echtes Geld in zufällige Belohnungen versenken möchtet.

Wenn euch nur ein Teilbereich interessiert, klickt einfach auf die entsprechende Überschrift und ihr springt automatisch zum entsprechenden Abschnitt:

Wie funktioniert das Gacha-System?

In Videospielen sind glücksbasierte Gacha-Systeme nichts Neues. Ihr kennt sie bereits aus Titeln wie Wuthering Waves oder Genshin Impact. Gegen Ressourcen zieht ihr aus sogenannten Bannern zufällige Belohnungen. Stellt euch ein Banner wie eine Kiste vor, in der viele verschiedene Items liegen und in die ihr blind hinein greift.

Je nach Seltenheitsstufe ist die Wahrscheinlichkeit auf einen starken Preis entsprechend geringer. Im Fall von Infinity Nikki zieht ihr Teile von Outfits, mit denen ihr eure Protagonistin anziehen könnt. Das Ziehen einer zufälligen Belohnung heißt hier Resonieren. Für einen Pull benötigt ihr Kristalle.

Was ist Gacha? Der Begriff Gacha geht auf japanische Automaten zurück, die ihr seit den 1960er Jahren vor allem in Japan an jeder Ecke findet. Gegen einen eher niedrigen Preis, meistens zwischen 1 bis 5 Euro, spucken die Geräte zufällige Figuren in kleinen Kapseln aus. Wer eine bestimmte Belohnung will, muss also unter Umständen häufiger ziehen und wird so recht schnell viel Geld los.

Aktuell gibt es drei verschiedene Banner in Infinity Nikki. Hier wird zwischen dauerhaften und begrenzten Bannern unterschieden. Im Resonanzmenü könnt ihr mit R1 und L1 zwischen den aktuell verfügbaren Bannern wechseln, die ihr unten links in der Ecke sehen könnt.

Zum Release wählt ihr zwischen:

Entferntes Meer (Dauerhaft)

Schmetterlingstraum (Begrenzt)

Blühende Fantasie (Begrenzt)

Jedes Banner beinhaltet andere Belohnungen, aus denen ihr zufällig welche ziehen könnt. Welche zum Itempool gehören, könnt ihr euch anzeigen lassen! Wählt das entsprechende Banner aus und manövriert an der PS5 mit L2 zum Button „Outfit-Vorschau“. Hier bekommt ihr eine 3D-Ansicht aller kompletten Kleider. Denkt aber daran, dass ihr immer nur einzelne Teile wie Frisur, Oberteil oder Schuhe zieht.

Über die Option „Segen des Ozeans“ könnt ihr für das ausgewählte Banner ein Item festlegen, das ihr besonders gern haben möchtet. Dadurch erhöht sich die Chance, diesen Gegenstand zu ziehen.

Unten rechts seht ihr, welches der verfügbaren Banner ihr ausgewählt habt. Eure Wahl entscheidet darüber, welche Items ihr ziehen könnt.

Keine Gameplay-Vorteile, aber trotzdem verlockend

Anders als bei Charakter-basierten Spielen wie Genshin Impact sind alle Outfits aus Bannern rein kosmetisch. Ihr bekommt also keine Gameplay-Vorteile. Magische Klamotten mit Fähigkeiten schaltet ihr im Laufe der Hauptstory frei.

Im Grunde könnt ihr das Gacha-System deswegen ignorieren und werdet trotzdem vorankommen. Außerdem findet ihr im Laufe des Spiels immer wieder die nötigen Ressourcen, um kostenlos euer Glück zu versuchen. Allerdings dreht sich in Infinity Nikki alles um Fashion. Die schönsten Kleider werdet ihr also vermutlich eher im Shop finden, was verlockend sein kann und sein soll.

Kleines Sicherheitsnetz: In Infinity Nikki gibt es eine Mechanik, die euch ein hochwertiges 5-Sterne-Item nach 20 Pulls garantiert. Nach 10 Pulls bekommt ihr auf jeden Fall ein 4-Sterne-Item. Gelegentlich könnt ihr also auch ohne Geld auszugeben mit seltenen Belohnungen rechnen, müsst dafür aber unter Umständen viel grinden.

Ihr könnt euch außerdem die genauen Wahrscheinlichkeiten eines Banners anzeigen lassen, mit denen ihr hochwertige Items ziehen könnt. Drückt dafür auf der PS5 L2 und "Details". Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit genaueren Informationen.

Ihr könnt euch über "Details" genau anzeigen lassen, wie hoch bestimmte Wahrscheinlichkeiten sind.

Welche Währungen gibt es?

Es gibt gefühlt unendlich viele Möglichkeiten Ressourcen auszugeben. Wir listen euch die vorhandenen Währungen auf und erklären, wie ihr sie bekommt und was ihr damit freischalten könnt.

Resonit-Kristall: Für einen der blauen Kristalle bekommt ihr jeweils einen Pull aus dem Standard-Banner. Letzteres ist immer verfügbar. Ihr bekommt sie im Tausch gegen Diamanten oder kauft sie mit Echtgeld im Laden.

Für einen der blauen Kristalle bekommt ihr jeweils einen Pull aus dem Standard-Banner. Letzteres ist immer verfügbar. Ihr bekommt sie im Tausch gegen Diamanten oder kauft sie mit Echtgeld im Laden. Enthüllungs-Kristall: Für einen der pinken Kristalle bekommt ihr jeweils einen Pull aus einem Event-Banner. Letztere sind nur während besonderen Events für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Ihr bekommt sie im Tausch gegen Diamanten oder kauft sie mit Echtgeld im Laden.

Für einen der pinken Kristalle bekommt ihr jeweils einen Pull aus einem Event-Banner. Letztere sind nur während besonderen Events für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Ihr bekommt sie im Tausch gegen Diamanten oder kauft sie mit Echtgeld im Laden. Diamanten: Ihr bekommt Diamanten im Laufe des Spiels immer wieder als Belohnung für erfüllte Aufgaben oder Challenges. Im Shop könnt ihr 120 Diamanten gegen einen Resonit- oder Enthüllungskristall tauschen. Über Diamanten kommt ihr also kostenlos an weitere Gacha-Züge. Alternativ wandelt ihr kostenpflichtiges Stellarit 1:1 in Diamanten um, was euch mehr Pulls ermöglicht.

Ihr bekommt Diamanten im Laufe des Spiels immer wieder als Belohnung für erfüllte Aufgaben oder Challenges. Im Shop könnt ihr 120 Diamanten gegen einen Resonit- oder Enthüllungskristall tauschen. Über Diamanten kommt ihr also kostenlos an weitere Gacha-Züge. Alternativ wandelt ihr kostenpflichtiges Stellarit 1:1 in Diamanten um, was euch mehr Pulls ermöglicht. Stellarit: Dahinter versteckt sich eine übliche Premium-Währung. Gegen Echtgeld könnt ihr in verschiedenen Paketen für bis zu 100 Euro Stellarit kaufen. Dafür bekommt ihr im Shop wiederum verschiedene Items wie komplette Outfits oder Ressourcen, um weniger farmen zu müssen. Stellariten sind das kostenpflichtige Gegenstück zu Diamanten. Ihr könnt Stellarit 1:1 in Diamanten umwandeln, die ihr wiederum für Banner-Pulls ausgeben könnt.

Dahinter versteckt sich eine übliche Premium-Währung. Gegen Echtgeld könnt ihr in verschiedenen Paketen Stellarit kaufen. Dafür bekommt ihr im Shop wiederum verschiedene Items wie komplette Outfits oder Ressourcen, um weniger farmen zu müssen. Stellariten sind das kostenpflichtige Gegenstück zu Diamanten. Ihr könnt Stellarit 1:1 in Diamanten umwandeln, die ihr wiederum für Banner-Pulls ausgeben könnt. Wogende Ebbe: Die rosanen Tropfen könnt ihr im Laden im Tab „Resonanz“ gegen Ressourcen und Kristalle eintauschen, um Zeit zu sparen und weniger grinden zu müssen. Ihr bekommt diese Währung als Ausgleich, falls ihr bei Gacha-Zügen ein hochwertiges Item gezogen habt, das ihr schon besitzt.

Die rosanen Tropfen könnt ihr im Laden im Tab „Resonanz“ gegen Ressourcen und Kristalle eintauschen, um Zeit zu sparen und weniger grinden zu müssen. Ihr bekommt diese Währung als Ausgleich, falls ihr bei Gacha-Zügen ein hochwertiges Item gezogen habt, das ihr schon besitzt. Gelassenheitstropfen: Die blauen Tropfen funktionieren genauso wie ihr Gegenstück Wogende Ebbe. Ihr bekommt diese Währung als Ausgleich, falls ihr bei Gacha-Zügen ein normales Item gezogen habt, das ihr schon besitzt.

Die blauen Tropfen funktionieren genauso wie ihr Gegenstück Wogende Ebbe. Ihr bekommt diese Währung als Ausgleich, falls ihr bei Gacha-Zügen ein normales Item gezogen habt, das ihr schon besitzt. Vital-Energie: Ihr startet jeden Tag mit 350 Vital-Energie. Diese Punkte funktionieren ähnlich wie eine Ausdauerleiste und werden in Reich-Herausforderungen verbraucht. Nach 24 Stunden werden sie automatisch wieder aufgefüllt. Alternativ könnt ihr sie mit Diamanten schneller wieder aufladen.

Ihr startet jeden Tag mit 350 Vital-Energie. Diese Punkte funktionieren ähnlich wie eine Ausdauerleiste und werden in Reich-Herausforderungen verbraucht. Nach 24 Stunden werden sie automatisch wieder aufgefüllt. Alternativ könnt ihr sie mit Diamanten schneller wieder aufladen. Mira-EP: Erfahrungspunkte, mit denen ihr eure Mira-Stufe aufleveln könnt, um Belohnungen freizuschalten. Ihr bekommt sie nach dem Abschließen von Quests. Eure aktuelle Mira-Stufe seht ihr im Birnen-Buddy unter dem gleichnamigen Punkt.

Erfahrungspunkte, mit denen ihr eure Mira-Stufe aufleveln könnt, um Belohnungen freizuschalten. Ihr bekommt sie nach dem Abschließen von Quests. Eure aktuelle Mira-Stufe seht ihr im Birnen-Buddy unter dem gleichnamigen Punkt. Tautropfen der Inspiration: Sobald ihr den Kadenzgeborenen Kiro westlich des ersten Dorfes Florawunsch bei den Gedenkbergen gefunden habt, könnt ihr die überall herumliegenden Seifenblasen bei ihm gegen zufällige Belohnungen eintauschen.

Sobald ihr den Kadenzgeborenen Kiro westlich des ersten Dorfes Florawunsch bei den Gedenkbergen gefunden habt, könnt ihr die überall herumliegenden Seifenblasen bei ihm gegen zufällige Belohnungen eintauschen. Klunker: Diese Währung bekommt ihr immer wieder beim Spielen oder findet sie als kleine Sterne in der Welt verteilt. Es ist die normale, kostenlose Spielwährung, mit der ihr an allen möglichen Ingame-Verkaufsständen in der Open World etwa Ressourcen und sogar manchmal Outfit-Teile kaufen könnt. Außerdem könnt ihr am Überrasch-O-Mat zufällige Outfit-Teile ziehen, ganz ohne Kristalle.

Die Stellarit-Pakete locken euch außerdem mit Boni für erstmals gekaufte Pakete. Außerdem ist der Überblick durch die krummen Werte leicht zu verlieren. Lasst euch nicht täuschen, denn die Preise im Shop sind ziemlich happig.

Mit Stellarit kauft ihr direkt Outfits oder wandelt es 1:1 in Diamanten um, mit denen ihr weitere Pulls kauft.

Wie teuer sind Mikrotransaktionen?

Im Tab „Kleiderladen“ könnt ihr ausgewählte Outfits direkt gegen Stellarit kaufen. Hier ist also kein Zufall im Spiel und ihr bekommt sofort das komplette Set, ohne einzelne Teile zusammenkratzen zu müssen.

Aktuell kostet das teuerste Outfit im Kleiderladen 2.980 Stellarit, was umgerechnet je nach Paket ungefähr stolze 40 Euro sind. Es ist möglich, dass später noch teurere Sets erscheinen. Es gibt auch günstigere Items, Sales und manchmal reduzierte Preise, aber behaltet den ungefähren Geldwert all eurer potenziellen Käufe unbedingt im Hinterkopf.

Wenn ihr euch Pulls per Echtgeld kaufen möchtet, tut ihr das ebenfalls mit Stellarit. Das müsst ihr nach dem Kauf in Diamanten umwandeln. Ein Pull kostet 120 Diamanten/Stellarit. Derzeit bekommt ihr 60 Stellarit für einen Euro. Ein Pull kostet euch also in der Regel zwei Euro. Die täglichen Pulls sind theoretisch begrenzt, allerdings liegt das Limit bei, um ehrlich zu sein, lächerlichen 9.999 Versuchen pro Tag. Seid also unbedingt vorsichtig und behaltet bei jeden Pull im Hinterkopf, wie viel ihr schon ausgegeben habt.

Zwar führt Infinity Nikki nicht den ersten Platz der teuersten Mikrotransaktionen aller Zeiten an, aber besonders durch das Zufallsprinzip der Gacha-Banner könnt ihr schnell viel mehr Geld versenken, als euch vielleicht lieb ist. Geht also, wenn nötig, vorsichtig mit dem Shop um.