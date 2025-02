Infinity Nikki: Offizielle interaktive Map und Pear-fect Guides machen euch das Leben jetzt deutlich einfacher

Die neue interaktive Map von Infinity Nikki ist ziemlich praktisch.

Entwickler Infold Games hat zwei richtig praktische Features für Infinity Nikki veröffentlicht, mit denen ihr viel Zeit und Nerven sparen könnt. Neben der Plattform Pear-Pal könnt ihr nämlich ab sofort die offizielle interaktive Karte benutzen und sogar mit eurem persönlichen Profil verknüpfen.

Damit hat das Tool einen ziemlich großen Vorteil gegenüber anderen interaktiven Maps von Fans. Mit einer Verknüpfung passt sich die Karte nämlich daran an, was ihr alles schon gefunden habt und was euch aktuell noch fehlt.

1:54 Infinity Nikki kündigt Feuerwerk-Season an und bestätigt Releasetermin für Update 1.2

Pear-fect Guides und interaktive Map: Das erwartet euch

Hinter Pear-fect Guides versteckt sich eine Initiative, in der das Entwicklerteam mit der Community zusammen Hilfestellungen und Tipps für Infinity Nikki sammelt. Falls euer Englisch ausreicht, könnt ihr auf der offiziellen Seite von Infold Games einen Blick darauf werfen (via Infold Games).

Hier findet ihr alle möglichen Tutorials, Videos, Walkthroughs und mehr, mit denen ihr womöglich besser oder effizienter durch Miraland schweben könnt.

Das Highlight ist aber definitiv die kürzlich vorgestellte offizielle interaktive Map.

Noch nicht ganz fertig: Im Moment befindet sich das Tool noch in der Beta-Phase und dementsprechend fehlen noch einige wichtige Features. Beispielsweise gibt es derzeit noch keine Markierungen, die sich in Gebäuden, Höhlen oder instanzierten Gebieten befinden.

Einen großen Vorteil gegenüber vergleichbaren, inoffiziellen Karten gibt es aber schon jetzt. Ihr könnt euch nämlich mit eurem Account anmelden und die Weltkarte mit eurem persönlichen Spielstand synchronisieren.

Damit könnt ihr ganz übersichtlich sehen, welche Collectibles oder Ressourcen euch noch fehlen und welchen Ecken der Spielwelt ihr vielleicht nochmal einen weiteren Besuch abstatten solltet. Bei den vielen unterschiedlichen Ressourcen, Orten, Geschäften und Charakteren kann das die Symbolflut deutlich angenehmer lesbar machen.

Falls ihr euer Profil nicht verknüpfen möchtet, funktioniert die Karte aber trotzdem mit den üblichen Filter-Funktionen, die wir von alternativen Maps kennen.