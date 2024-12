Intergalactic-Fans glauben, dass mysteriöser Code im Trailer bereits einen Hinweis auf das Release-Jahr gibt

Hat uns Jordan schon das Release-Jahr von Intergalactic verraten?

Auf den Game Awards haben Naughty Dog ihr nächstes großes Projekt angekündigt. Mit Intergalactic: The Heretic Prophet verschlägt es uns diesmal ins All, wo wir die Geschichte von Protagonistin Jordan erleben.

Im ersten Trailer bekommen wir nicht nur sie und ihr Raumschiff zu Gesicht, wir erleben auch, wie sie einen Kopfgeldauftrag annimmt und sich im Anschluss auf den Weg zu einem Planeten macht. Was wir allerdings nicht erfahren, ist, wann der Titel erscheinen soll ... oder vielleicht doch?

Trailer gibt womöglich Hinweis auf Release-Fenster

Der erste Trailer zu Intergalactic hat allein auf den Kanälen von Naughty Dog und Sony bereit knapp 3 Millionen Aufrufe gesammelt, auch weil Fans das Video Bild für Bild unter die Lupe nehmen und nach versteckten Hinweisen suchen.

Auf Reddit teilt User*in Fattuzo ein Detail, das er oder sie entdeckt hat. Dabei geht es um die Zahlenfolge, die Jordan im Trailer in ihr Entertainment-System eingibt, um "It's a Sin" von den Pet Shop Boys aufzulegen.

Die passende Stelle findet ihr bei 3:18 im Trailer:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Na, ist es euch aufgefallen? Um den 80's-Song abzurufen, gibt Jordan die Zahlenfolge 7202 ein. Die verrät uns auf den ersten Blick erstmal nichts – ordnen wir die Zahlen allerdings anders an, entsteht "2027" und damit könnte durchaus die Jahreszahl gemeint sein.

Natürlich ist das zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulation, es wäre aber nicht das erste Mal, dass Studios versteckte Botschaften in ihre Trailer einbauen. Dafür spräche zudem, dass Sony laut eigenen Aussagen jedes Jahr einen großen Story-Titel veröffentlichen möchte. Während 2025 Ghost of Yōtei erscheinen soll, erwarten wir 2026 Marvel's Wolverine von Insomniac.

2027 würde also zum Muster passen. Zudem blieben Naughty Dog damit noch knapp drei Jahre Zeit, was ebenfalls realistisch erscheint – auch da der letzte große Titel, The Last of Us Part II, mehr als vier Jahre zurückliegt und das Team seitdem bereits an Intergalactic arbeitet.

Was allerdings dagegen sprechen würde, sind Aussagen von Studio-Kopf Neil Druckmann. Der hatte in der Vergangenheit geäußert, dass das Studio Spiele nicht mehr frühzeitig mit einem Release-Termin versehen wollen würde, um den Angestellten so weniger Druck zu machen.

Ob wir Intergalactic: The Heretic Prophet tatsächlich 2027 auf unserer Playstation 5 spielen können, bleibt ohnehin abzuwarten, denn selbst wenn das Studio aktuell mit einem entsprechendem Release plant, kann natürlich noch einiges dazwischen kommen.

Was denkt ihr? Haltet ihr einen Release 2027 für realistisch oder rechnet ihr mit einer späteren Veröffentlichung? Verratet es uns in den Kommentaren!