Naughty Dogs neues Spiel Intergalactic sieht fast perfekt aus - aber die Produktplatzierungen nerven mich jetzt schon

Wusstet ihr, dass Jordans Raumschiff in Intergalactic von Porsche kommt? Vermutlich schon, denn im Trailer ist es kaum zu übersehen.

Bei den Game Awards hat Naughty Dog endlich sein neues Spiel enthüllt. Dabei handelt es sich aber um kein neues Uncharted oder The Last of Us, sondern eine komplett neue IP: Intergalactic: The Heretic Prophet.

Im ersten Trailer sieht es wie ein Spiel aus, das direkt für mich gemacht sein könnte – Allerdings gibt es da eine Sache, die mich eher skeptisch stimmt und sie hat nichts mit Story, Charakteren oder dem Gameplay zu tun. Nein, es sind die auffälligen Produktplatzierungen.

Ein vielversprechendes Spiel, wenn da nicht eine Sache wäre

Die wichtigste RPG-Reihe meiner späten Jugendjahre ist definitiv Mass Effect. Was habe ich damals am Ende des dritten Teils Rotz und Wasser geheult, BioWare verflucht und dann direkt den nächsten Durchlauf gestartet!

Seither bin ich auf der Suche nach einem neuen Titel, der genau dieses Bedürfnis nach einem großartigen Singleplayer-SciFi-Spiel, in dem ich mich verlieren will, befriedigen kann. Meine letzte große Hoffnung war hier Starfield, das diesen Nerv aber nicht so richtig treffen wollte.

Entsprechend neugierig wurde ich, als bei den Game Awards die ersten Sekunden des Intergalactic-Trailers über meinen Bildschirm flimmerten. Eine Kamerafahrt durch den Weltraum, unterlegt von sanften Synth-Beats, der retro-futuristische Look mit Röhrenbildschirmen, über die Animeszenen flimmern – die ersten Sekunden haben mich direkt gepackt.

Zumindest bis die Kamera etwas weiter rauszoomt und auf dem Heck des Raumschiffs von Hauptcharakter Jordan in gigantischen Lettern das Wort “Porsche” prangt.

Das ist nicht der einzige Moment, in dem der Trailer Produktplatzierungen zeigt: Jordan trägt schwarz-rote Adidas-Sneaker, ihr CD-Wechsler im Cockpit kommt von Sony. Letzteres ist natürlich durchaus passend, immerhin handelt es sich hier um ein First-Party-Spiel für die PS5. Trotzdem merke ich, wie sehr mich diese Momente schon im Trailer aus dem Geschehen reißen.

Einerseits lässt sich natürlich argumentieren, dass die Produktplatzierungen zum Worldbuilding beitragen. Dadurch wird immerhin deutlich, dass Intergalactic nicht in irgendeinem fiktiven SciFi-Universum, sondern in unserer Zukunft (beziehungsweise einer alternativen Zeitlinie davon) spielen soll. Das verstehe ich aber auch, wenn Jordans CD-Player Pet Shop Boys, actually auflegt.

Wurde Jordan als Charakter konzipiert, der Wert auf Markenware legt? Oder wurde ihr diese Eigenschaft nachträglich verpasst, damit Adidas-Werbung im Spiel platziert werden kann? Wir wissen es nicht.

Schon Uncharted und The Last of Us hatten kleine Easter Eggs mit Sony-Hardware, die durchaus witzig waren und uns gleichzeitig mehr über die Welt verraten haben. In The Last of Us kam die PlayStation 4 beispielsweise nie raus, weil die Welt vorher unterging.

Andererseits handelt es sich hier auch schlicht um Werbung. Sony erhält Geld dafür, diese Produkte in ihre Spiele zu bringen. Dadurch müssen sie natürlich auch prominent platziert werden, um sich auszuzahlen. Mich reißt das ziemlich hart aus der Immersion raus und gibt mir eher das Gefühl, einen Werbespot als einen Trailer für ein neues Spiel zu schauen.

Eleen Reinke Produktplatzierungen sind in Videospielen nicht per se eine schlechte Sache, wie Eleen findet, immerhin tragen sie auch zur Finanzierung der immer teurer werdenden Entwicklung bei. Dabei kann Werbung aber mehr oder weniger gut in Spiele integriert werden. Im schlimmsten Fall zerstört sie die Immersion und nervt beim Zocken einfach nur.

Schon Death Stranding hatte eine fragwürdige Produktplatzierung

Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass Sony Produktplatzierungen in ihre Spiele einbaut. Neben den genannten Easter Eggs aus Uncharted und TLoU hatte etwa Death Stranding die berüchtigten Monster Energy-Dosen.

Über die hat sich auch schon Kollege Tobi beschwert:

Es passt einfach nicht zur etablierten Realität der Welt, wenn Protagonist Sam in der Postapokalypse einen Energydrink nach dem anderen kippt. Einen ähnlichen Immersionsbruch fürchte ich auch bei Intergalactic.

Das Spiel hätte durchaus die Chance, seine Werbung gut einzusetzen und etwa das Worldbuilding und die Atmosphäre dadurch zu bereichern – vielleicht hat Porsche ja hier als Einziger die Rechte dafür, Raumschiffe zu bauen und jedes Schiff, das ihr Logo nicht trägt, gilt als illegal? Zumindest in meinem Kopf klingt das nach einer coolen Idee.

Der Trailer gibt mir aber nicht das Gefühl, dass das der Fall sein wird. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich in den knapp vier Minuten schon vier Produktplatzierungen entdeckt habe, weil sie mir nahezu entgegen geschmissen werden.

Ich kann nur hoffen, dass das im fertigen Spiel nicht mehr so penetrant wirkt und sich deutlich besser in die Spielwelt einfügt. Nur dann könnte Intergalactic für mich das nächste Singleplayer-SciFi-Spiel werden, in dem ich mich verlieren will.

Wie seht ihr das, nerven euch Produktplatzierungen in Spielen auch, oder könnt ihr sie generell ignorieren?