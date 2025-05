"Neil hat mich ins Bootcamp geschickt" - Naughty Dogs Intergalactic-Star wird von Neil Druckmann trainiert, um mit den Hatern klarzukommen

Intergalactic: The Heretic Prophet rückt die The Last of Us-Darstellerin Tati Gabrielle in den Mittelpunkt.

Wenn wir einen Blick in die Kommentarspalten unter dem ersten Trailer des neuen Naughty Dog-Spiels Intergalactic: The Heretic Prophet werfen, sehen wir dort leider den aktuell erwartbaren Internet-Mob. Viele Ewiggestrige haben offensichtlich Probleme mit Frauen und erst recht mit Frauen, die nicht weiß sind. Gott bewahre, wenn sie dann auch noch kurze Haare haben! Aber die Schauspielerin wird auf all den Hass vorbereitet.

Intergalactic- und The Last of Us-Star Tati Gabrielle erklärt, wie sie für den Ernstfall (Hasskommentare) vorbereitet wurde

Darum geht's: Mit Intergalactic hat das The Last of Us- und Uncharted-Studio endlich wieder mal einen Titel angekündigt, der nicht auf einem bereits bekannten Franchise beruht. Es handelt sich um eine Sci-Fi-Geschichte mit Retro-Vibes, leuchtende Schwerter gibt es ebenfalls und hier könnt ihr euch den ersten Trailer dazu ansehen:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Autoplay

Wer ist Tati Gabrielle? Sie verkörpert die Hauptfigur in Intergalactic und ihr kennt sie höchstwahrscheinlich auch aus der zweiten The Last of Us-Staffel, die gerade bei HBO beziehungsweise Sky/WOW läuft. In der Serien-Verfilmung der Naughty Dog-Spiele tritt sie als Nora in Erscheinung, ihr habt sie vielleicht aber auch im Uncharted-Film gesehen.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly denkt die Schauspielerin laut darüber nach, wie sich die Veröffentlichung von Intergalactic: The Heretic Prophet und das ganze Drumherum wohl auf ihr (Privat-)Leben auswirken wird.

Wieso sollte das schlimm sein? Nicht nur ein Teil der Reaktionen auf den ersten Trailer, auch ein Blick in die Vergangenheit mahnen zur Vorsicht. Immerhin wurde vor allem Abby-Darstellerin Laura Bailey, aber auch Troy Baker oder Ashley Johnson massiv angegangen. Es gab sogar Morddrohungen, nur wegen eines Videospiels.

"Neil hat mich ins Bootcamp geschickt. Ich kenne Troys Erfahrung, ich kenne Ashleys Erfahrung ... ich kenne Laura Baileys Erfahrung."

Bei Tati Gabrielle kommt leider noch eine dicke Prise Rassismus obendrauf. Das war schon bei den Reaktionen auf den Trailer so und dürfte in Zukunft, wenn das Spiel sich seiner Veröffentlichung nähert, wohl leider nicht besser, sondern eher schlimmer werden.

"Ich habe viel Liebe bekommen, aber da gab es auch viel Hass. Weil ich eine Frau bin, weil ich eine woman of color bin, weil ich mir den Kopf rasiert habe, all diese Dinge, die ich zuerst überhaupt nicht gesehen hatte – ich halte mich aus diesem Grund vom Social Media-Zeitgeist fern. Aber als ich es dann doch gesehen hatte, sagte Neil 'Ignorier es. Egal, was ist, du und ich, wir werden etwas Wunderschönes erschaffen. Wir werden etwas machen, auf das wir stolz sind."

Worum geht's in Intergalactic? In erster Linie soll sich die Story tatsächlich um Religion und Glaube drehen. Allerdings ist die Hauptfigur auch auf einem unwirtlichen Planeten namens Sempiria gestrandet, von dem seit 600 Jahren niemand mehr fliehen konnte.

Wann kommt Intergalactic: The Heretic Prophet für die PS5? Das dürfte noch ein Weilchen dauern. Es gibt zwar noch kein offiziell angekündigtes Release-Datum, aber laut Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier dauert es wohl mindestens noch bis 2027.

Wie würdet ihr euch auf so eine Rolle und den damit leider zusammenhängenden Backlash vorbereiten? Würdet ihr die Reaktionen überhaupt lesen wollen?